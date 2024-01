Hyundai Casper elettrica si prepara per sfidare la Fiat 500e

La versione a motore termico era stata annunciata per il mercato extra-europeo come una novità del 2021 e ora il mini SUV Hyundai Casper si prepara per il debutto nel Vecchio Continente nella sua versione full electric. Lo sviluppo prosegue e i nostri fotografi appostati nel nord della Svezia l'hanno avvistata, mentre indossava una camuffatura pesante, ma parziale, che ne mostrano le forme vagamente ispirate alla Nissan Juke nel frontale e alla Suzuki Ignis nella vista laterale. Nelle intenzioni di Hyundai, doveva aprire la strada a una categoria di veicoli completamente nuova: vogliamo chiamarla A-SUV?

UN FRONTALE ESPRESSIVO Da quello che mostrano le immagini, sembra di capire che il prototipo delle foto è molto vicino alla produzione e le forme ricorderanno quelle dei modelli a motore tradizionale (video qui sopra). Tra l'auto delle foto attuali e quella del 2021 si nota la somiglianza dei gruppi ottici anteriori, con due grandi occhioni tondi a mezza altezza e due luci diurne piccole e sottili montate più in alto, quasi a disegnare le sopracciglia. Il cofano anteriore a conchiglia si adagia su parafanghi bombati che donano alla Casper dei vistosi muscoletti e le protezioni in plastica sui passaruota mostrano la stessa indentatura nella parte superiore. Le camuffature imbottite sul cofano sembrano messe lì apposta per nascondere il powerdome: quel piccolo rigonfiamento al centro che caratterizzava l'auto nel 2021 e le immagini attuali mostrano che il tetto apribile trasparente rimane tra le opzioni.

Hyundai Casper 2021: vista laterale

UGUALE ALL'ALTRA? Identici gli specchi retrovisori, con telecamere che preannunciano una dotazione completa di aiuti alla guida, mentre le viti che sporgono dal tetto fanno presumere che anche i mancorrenti sul tetto saranno tra le dotazioni. Quello che non si riesce a cogliere è se la svasatura alla base dei finestrini anteriore e posteriore ha un'ampiezza differenziata, che nelle vecchie foto dava l'impressione di una linea di cintura spezzata e di una vetratura su due livelli diversi, ma è probabile che, quando cadranno gli ultimi veli, anche quella verrà confermata. Come confermata è la maniglia delle porte posteriori, nascosta nel gomito del terzo montante. Pesante il design dei cerchi di questo esemplare: le soluzioni viste in precedenza erano più in armonia con l'auto e più intonate con le ambizioni da baby crossover, mentre la soluzione che vediamo ora ha una connotazione spiccatamente stradale. Invariato il posteriore, con due luci molto ampie che quasi si congiungono al centro.

Hyundai Casper elettrica, le luci posteriori quasi si toccano

QUANDO ARRIVA, CON CHI SI CONFRONTA Lunga meno di 3,60 metri, Hyundai Casper elettrica è attesa nel corso del 2024 ed è un'auto a cui è difficile trovare rivali dirette. Nessuna come lei combina trazione elettrica con dimensioni da segmento A e forme ispirate al mondo dei SUV. Metro alla mano, la rivale più diretta potrebbe sembrare la Fiat 500e, che tuttavia coi crossover non ha nulla a che fare. Ecco allora entrare in scena la Dacia Spring, che però è un po' più grande. Scopriremo presto chi è il suo vero bersaglio quando verranno svelati prezzo e autonomia. Fuori concorso la Citroen e-C3, che coi suoi 4 metri di lunghezza, gioca in una categoria superiore. E anche la Fiat Panda elettrica - in uscita a luglio 2024 - dovrebbe essere sui quattro metri, come pure la nuova Lancia Ypsilon. Sembra che la Casper abbia dalla sua un posizionamento molto furbo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/01/2024