Leapmotor: con Stellantis alla conquista dell'Europa. Il video dal Salone di Parigi 2024

Al Salone di Parigi 2024 si presenta per la prima volta Leapmotor, marchio cinese che con Stellantis ha siglato una partnership strategica. Stellantis guida l'operazione con il 51% delle azioni, ma il risultato è che i SUV elettrici di produzione asiatica arrivano in Europa tramite la rete di vendita e assistenza del gruppo nostrano, per aggirare gli inciampi in cui sono caduti altri costruttori dell'Est. Sullo stand, tre modelli di serie e il concept B10 per un modello di segmento C, sul quale non sono stati rivelati particolari. Ma sugli altri...

Leapmotor B10, 3/4 anteriore

UN SUV DA CINEMA Il top della gamma presente a Parigi era il maxi SUV elettrico Leapmotor C16, un modello di 4,92 metri da paraurti a paraurti progettato per ospitare fino a 6 persone. Belli gli interni, puliti e lineari, con il plus di uno schermo da 15,6'' pollici per intrattenere i passeggeri della seconda e terza fila, con l'aiuto di un impianto audio da 21 altoparlanti dotato di tecnologia Dolby Atmos.

Leapmotor C10

PREZZI ALL'OSSO La base della gamma è costituita dalla citycar Leapmotor T03, che spicca nel suo segmento per un'autonomia di ben 265 km. In mezzo si piazza la Leapmotor C10, un SUV di dimensioni medio-grandi appartenente al ''segmento D'', accreditato di 420 km di autonomia e interni con la più alta certificazione ambientale prevista in Europa e pertanto particolarmente idoneo a ospitare i neonati. Anche per lui linee pulite sia fuori sia dentro, forse un po' anonime. Ma il prezzo è molto interessante, visto che equipaggiato come al Salone, con interni in pelle e plancia digitale, dovrebbe arrivare sul mercato a meno di 35.000 euro: che per un SUV elettrico di queste dimensioni sono una cifra contenuta. Guarda il video live dal salone per vederli dal vivo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 15/10/2024