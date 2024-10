Xpeng P7+, l'auto che conosce i tuoi gusti. Tutte le funzioni AI

Quello tra l'automobile e la sempre più... invadente Intelligenza Artificiale sembra un sodalizio naturale. Numerose già le funzionalità riconducibili all'AI a bordo di tante nuove auto (di oggi o di domani). Manca ancora l'auto progettata, sviluppata e costruita ricorrendo a tecniche di AI sin dal classico foglio bianco. Manca, anzi mancava, visto che al Salone di Parigi fa la sua comparsa un'auto, Xpeng P7+, che a quel concetto si avvicina di parecchio. Per non dire che lo esprime proprio. Intanto, un mini video (e qualche foto, vedi anche gallery).

MACHINE LEARNING In anteprima al Mondial de l'Auto per il pubblico europeo, nuova Xpeng P7+ è una berlina fastback completamente elettrica le cui funzionalità avanzate definite dall’Intelligenza Artificiale, spiega la Casa cinese, includono ''la capacità di apprendere dai comportamenti e dalle preferenze dei singoli utenti''. Tecnologie che ''semplificano la guida e migliorano l'esperienza di guida intelligente, assicurando che l'auto comprenda le esigenze di ogni utente, per offrire un viaggio personalizzato''. Più di preciso?

Xpeng P7+, berlina ''intelligente''

OLISTICAMENTE Il principio è quello dell'approccio ''intelligentemente artificiale'' trasversale. Tecnologie AI sono state implementate nel telaio, nel gruppo propulsore, nell'abitacolo smart e nella suite di sistemi di assistenza alla guida AI Hawkeye Visual Solution. Xpeng P7+ (che come dice il nome, eleva a un livello superiore le proprietà di precedente Xpeng P7) adotta di serie ''ADAS avanzati in continua evoluzione tramite gli aggiornamenti OTA'', mentre la piattaforma SiC ad alta tensione da 800V, vedi anche Xpeng G9 e G6, garantisce non solo ''un’eccezionale ricarica ultraveloce'', ma anche ''un consumo energetico particolarmente contenuto di soli 11,6 kWh/100 km''. Vale la pena approfondire soprattutto le funzioni dell'ecosistema di guida assistita.

Non i soliti ADAS...

SUPER VISIONI Xpeng AI Hawkeye Visual Solution è un insieme di tecnologie alimentate da grandi modelli di Intelligenza Artificiale end-to-end che ''migliorano la comprensione del tempo e dello spazio negli ambienti circostanti, ottimizzando al contempo precisione, portata e risoluzione del colore''. Tra le caratteristiche salienti: due telecamere da 8M (anteriore e posteriore), radar a onde millimetriche e radar a ultrasuoni, copertura cartografica HD, tutto quanto in grado di restituire prestazioni di guida ''intelligenti'' paragonabili alle soluzioni basate su sistemi LiDAR. Tutto ciò, per il momento, suona misterioso, per quanto intrigante. E avvolto dal mistero rimarrà, finché P7+ non sbarcherà in concessionaria. Xpeng, per ora, esporta in alcuni mercati UE, ma è ancora assente sul mercato Italia. Rimedierà presto, dicono i beninformati.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/10/2024