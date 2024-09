Invasione EV cinesi, è il turno di Changan. Che è un "Big"

Se tenere il passo di un processo così rapido e impetuoso vi riesce difficile, sappiate che siete in ottima compagnia. Il processo è quello dello sbarco quasi in simultanea di grandi Gruppi automobilistici cinesi sui mercati UE. Ora è la volta di Changan, un nome che - stiamo a scommetterci - vi suona sconosciuto, ma che a poco a poco risulterà familiare. Se è vero come è vero che Changan metterà piede dapprima in Germania e altri Paesi, successivamente anche in Italia, un posto col quale già intrattiene una relazione speciale. Ma andiamo con ordine.

Changan Deepal S07, un altro SUV elettrico cinese

LA LEGGE DEI GRANDI NUMERI Changan ha sede nella megalopoli di Chongqing ed è nientemeno che una delle quattro più grandi Case auto cinesi. Qualche cifra: oltre 40 anni di attività, 22 stabilimenti in tutto il mondo, 72 mila dipendenti, più di 20 milioni di veicoli prodotti dal 1984 ad oggi, vendite globali 2023 di oltre 2,55 milioni di unità in oltre 60 Paesi. Changan è pronta per il grande passo e delinea i suoi piani per l’ingresso nel mercato europeo. Si parte da un veicolo elettrico, un SUV, nome Changan Deepal S07 (in foto). Seguiranno modelli a propulsione full hybrid e plug-in hybrid. Entro fine 2024, Deepal S07 sarà in vendita in Norvegia, Danimarca, Germania e Paesi Bassi, nazioni dove il Gruppo ha già registrato le proprie filiali. Nel 2025 toccherà a Svizzera, Svezia, Finlandia e Regno Unito. In Italia, così come in Spagna, il debutto è previsto nel 2026. Entro il 2028, la copertura dei mercati europei sarà completa.

Changan è una delle ''Fab Four'' della Repubblica Popolare

VEDI ANCHE

AMICI DI VECCHIA DATA Il legame con l'Italia deriva dal fatto che Changan Deepal S07 è progettato nel Centro design che l'azienda già possiede a Torino sin dal lontano 2003, polo al quale sono seguite sedi in UK nel 2010 e in Germania nel 2021. Già oggi, in Europa il Costruttore impiega perciò centinaia di persone. Ma l'organico è destinato ad ampliarsi coi team per le operazioni di vendita, importazione e logistica. Sotto col prossimo marchio ''made in China'' (coming soon).

Changan: presto su questi schermi

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/09/2024