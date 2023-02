Xpeng P7 e G9: sbarcano in Europa due nuovi BEV cinesi

DUE NOVITÀ IN ARRRIVO DA ORIENTE Xpeng, o Xiaopeng Motors, è una Casa automobilistica cinese attiva dal 2014 e specializzata in veicoli elettrici. Si tratta di un costruttore relativamente “giovane”, ma molto attivo e che dopo circa nove anni di presenza sul mercato asiatico, ha recentemente annunciato il lancio anche in Europa di due modelli a batterie. Si tratta della berlina P7 e del SUV G9, esposti al recente eCar Expo di Stoccolma dal 3 al 5 febbraio, e già ordinabili in Danimarca, Norvegia, Svezia e Olanda.

Xpeng arriva in Europa: la berlina elettrica P7, concorrente della Tesla Model 3UNA BELLA BERLINA CON LOOK SPORTIVO La Xpeng P7, di fatto, può essere considerata una rivale della Tesla Model 3, il caricatore di bordo accetta fino a 175 kW e assicura una ricarica dal 10 all'80% in meno di mezz’ora, per un’autonomia di 576 km nel ciclo WLTP per la versione a trazione posteriore Long Range. L’auto può contare su numerosi accessori fin dalla versione di attacco, come il portellone elettrico e le portiere con chiusura di tipo soft-close, oltre alla pompa di calore per l’impianto di climatizzazione e al volante riscaldabile.

Xpeng arriva in Europa: il SUV di grandi dimensioni G9 con potenza fino a 551 CV TRE VARIANTI A PARTIRE DA MENO DI 50 MILA EURO La Xpeng P7 arriverà a giugno 2023 in tre le versioni: RWD Long Range, RWD Performance e Wing Edition (la variante con l’apertura delle porte a “forbice”). La versione a trazione integrale eroga 426 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,1 secondi e monta di serie l’impianto frenante Brembo. Le due versioni a trazione posteriore, che differiscono per la capacità della batteria, hanno una potenza di 266 CV. Il prezzo di partenza (per il mercato olandese) è di 49.990 euro fino ad arrivare a 69.990 euro.

Xpeng arriva in Europa: gli interni della berlina P7MAXI SUV LUSSUOSO ED ELEGANTE Il SUV di grandi dimensioni G9 - lungo 4,89 metri, con un passo di 2,99 metri - è equipaggiato con il powertrain più evoluto della Casa di Guangzhou, che prevede un pacco batterie al carburo di silicio (SiC) da 800V per una ricarica ultraveloce fino a 300 kW. In questo modo è possibile caricare la batteria da 98 kWh dal 10% all'80% in appena 20 minuti e recuperare 100 km di autonomia in soli cinque minuti. Con la batteria da 98 kWh e in versione RWD Long range, il SUV cinese può percorrere fino a 570 km con una sola carica.

Xpeng arriva in Europa: il SUV G9 è lungo quasi 4,9 metriLO SPORT UTILITY ARRIVA IN TRE VERSIONI Xpeng G9 sbarcherà in Europa a settembre 2023 e sarà a listino in tre allestimenti, due a trazione posteriore e una con trazione integrale: RWD Standard Range, RWD Long Range e AWD Performance. Quest’ultima avrà una potenza massima di 551 CV, con un picco di coppia di 717 Nm, che consentono un'accelerazione sullo 0-100 km/h di appena 3,9 secondi. Lato tecnologico, il SUV cinese monta un sistema di molle ad aria a doppia camera, che offre un'ampia gamma di regolazioni della rigidità, per garantire valori di comfort e guidabilità molto elevati. Il prezzo di partenza in Olanda è di 57.990 euro fino ad arrivare a 71.900 euro.

Xpeng arriva in Europa: il touchscreen del sistema infotainment posizionato a centro planciaTUTTA LA TECNOLOGIA PIÙ AVANZATA Numerosi i contenuti tecnologici contenuti all’interno della berlina P7 e del SUV G9. Per esempio, dispongono di un avanzato sistema di assistenza alla guida, chiamato Xpilot e supportato da 29 dispositivi, tra cui radar ad alta definizione, sensori a ultrasuoni e telecamere a 360°. Il sistema multimediale può contare sul software Xmart OS, con un’interfaccia utente 3D, inoltre è dotato di un assistente vocale. Entrambi i modelli sono compatibili con gli aggiornamenti OTA, che consentiranno di effettuare upgrade del sistema di controllo durante il normale utilizzo.

Xpeng arriva in Europa: servizi di bordo con gestione da remoto e aggiornamenti OTARETE DI VENDITA IN ESPANSIONE Le consegne delle Xpeng P7 e G9 saranno gestite negli showroom con annessa officina per l’assistenza nei Paesi di lancio dei due modelli, tutti in apertura nel secondo trimestre 2023. Entro la fine dell’anno la Xpeng aprirà nei principali Paesi europei, probabilmente anche in Italia, altri punti di assistenza autorizzati con partner dedicati, per estendere la sua rete su un territorio in costante espansione. Le Xpeng P7 e G9 sono offerte con garanzia di 5 anni o 120.000 km, ma per chi le prenoterà entro il 31 dicembre 2023 i termini saranno estesi a 7 anni o 160.000 km.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/02/2023