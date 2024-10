Renault Twingo e-Tech: il concept della nuova citycar elettrica

Pronto per il debutto al Salone dell’Auto di Parigi 2024 (qui lo speciale), il prototipo Twingo E-Tech rilancia il design immortale della citycar del 1992 per portarla, con gli aggiornamenti del caso, nell'erea delle auto elettriche. Progettata per la guida in città, Twingo E-Tech concept rispetta in pieno la silhouette minimalista da monovolume, i fari birichini e l’atmosfera gioiosa in un corpo compatto che promette uno sfruttamento degli spazi molto razionale.

Nuova Renault Twingo e-Tech concept, le luci anteriori

PIENA DI CITAZIONI Gli ingombri sono ridotti, ideali per una guida maneggevole nel traffico, e nello stesso tempo la carrozzeria a 5 porte la rende anche molto pratica. La linea da monovolume include un tetto in vetro fisso per riempire di luce l’ampio interno, e incarna la filosofia di Renault delle “voitures à vivre”. Una serie di dettagli ispirati alla prima Twingo esaltano il carattere di questo prototipo: basti notare le tre piccole aperture sul cofano, che qui hanno pura funzione ornamentale; le maniglie rotonde delle porte, qui sottolineate da un'apposita illuminazione, e infine le luci anteriori - ora a LED - anch'esse di forma circolare, con un taglio orizzontale della base a dargli uno sguardo sornione.

Nuova Renault Twingo e-Tech concept, dettaglio delle maniglie porta rotonde

UN LETTERING DEDICATO Al posteriore, il design richiama la coda della Twingo originale, e il bordo nero intorno al lunotto aggiunge un tocco di modernità. Le luci posteriori sporgenti hanno la stessa forma dei fari e la scritta Twingo al centro del portellone trasforma in lettere alcuni simboli ben noti a chi vive sul Web: a partire dal +, usato al posto della T, e dalla goccia con la punta in basso che su Google Maps indica le località, mentre qui fa le veci della lettera g.

Nuova Renault Twingo e-Tech concept, il nome sul portellone

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA La concept car elettrica Twingo E-Tech prefigura la quarta generazione della Twingo di produzione, che sarà disponibile nel 2026. Sviluppata da Ampere con l’obiettivo di offrire un prezzo di ingresso inferiore a 20.000 euro, vuole mantenere la promessa di Renault di rendere la mobilità elettrica sempre più accessibile insieme con gli altri modelli della gamma elettrica della Régie: Renault 5 E-Tech electric, Renault 4 E-Tech electric, Megane E-tech electric e Scenic E-Tech electric (qui la prova).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/10/2024