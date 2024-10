Bella, frizzante, esclusiva: il long test della Renault Rafale

Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella di tutto il reame? Né spagnola né italiana, tantomeno americana, non tedesca né orientale vanta un nome eccezionale, ch'è ispiato a un aeroplano: sì veloce al tempo suo che nessuno gli era eguale. Ma che lingua parla infine? Fa la rima con l'inglese ma la Manica ha un po' corta e la gente al suo paese si capisce col francese.

Renault Rafale E-Tech Hybrid accanto all'omonimo aereo da record

Alta, spigolosa, massiccia ma filante: la Renault Rafale è un gran bel vedere e nel suo genere è tra le più belle. Qualche somiglianza si nota con altri SUV coupé: soprattutto con la BMW X2, rispetto alla quale, però, la francese ha una coda più slanciata che dona a tutta la silhouette proporzioni più equilibrate. Lunga 4,71 m, la Rafale sembra più grande di quanto non dica la scheda tecnica. Per fortuna non si tratta solo di ingombri, ma anche di spazio a bordo, che soprattutto per chi siede dietro è molto generoso. Non da record, ma comunque apprezzabile, il bagagliaio che parte da 532 litri di capacità prima ancora di reclinare i sedili posteriori. Forse chi ha meno spazio è chi siede davanti, che deve fare i conti con un tunnel centrale molto largo, che tuttavia si fa perdonare per i suoi profondi e capienti vani portaoggetti. L'ergonomia dei comandi, con la leva del cambio accanto al volante, completa poi un posto di guida comunque accogliente. Intelligente l'accorgimento della fessura porta-cellulare dietro al maniglione tra i sedili: il sostegno ideale per tenerlo in vista durante la guida.

Renault Rafale E-Tech Hybrid Esprit Alpine, l'infotainment Android Automotive

UN BEL POSTO DOVE STARE L'allestimento Esprit Alpine in prova è il top di gamma e porta con sé finiture che lasciano il segno. Difficile rimanere indifferenti nei confronti dei pannelli porta morbidi al tatto e dei bei sedili sportivi, vestiti di Alcantara e simil-pelle. Un tocco di classe è il rivestimento scamosciato colorato all'interno delle tasche delle portiere, che alza di molto il tono dell'abitacolo. Poco importa se la parte bassa dei pannelli porta è in plastica un po' leggera: ormai le auto sono tutte così, anche quelle dei marchi più pretenziosi. Bello, infine, il colpo d'occhio sulla plancia digitale, con due display nitidi e brillanti disposti a L: quello per la strumentazione davanti al guidatore è da 12,3 pollici, 12 pollici quello verticale a centro plancia per l'infotainment, che funziona con il sistema operativo Android Automotive e porta con sé un assistente vocale ben integrato con molti sistemi dell'auto.

Renault Rafale E-Tech Hybrid Esprit Alpine, il tetto elettrocromico

L'ASSO NELLA MANICA L'allure tecnologica della Rafale è esaltata dal fighissimo tetto panoramico a tutta lunghezza, con sistema opacizzante a cristalli liquidi: elettrocromico, in gergo, provvede a renderlo traslucido una fetta dopo l'altra, per regolare l'esposizione dell'abitacolo. Vero, non diventa mai perfettamente trasparente né oscura mai completamente il sole nelle giornate più calde: bene sulle coste bretoni, meno bene a Catania a ferragosto. Ma l'effetto è comunque super-cool. Completano il quadro le brillanti luci ambient, che cambiano colore con il drive mode selezionato e illuminano anche la A ricamata sugli schienali dei sedili anteriori, nel mio allestimento Esprit Alpine. Che per la seconda fila di sedili prevede anche il bracciolo multifunzione con sostegni estraibili per smartphone e tablet, così da rendere più facile guardare i video in viaggio.

Renault Rafale E-Tech Hybrid Esprit Alpine, la A dei sedili si illumina

La prima impressione che mi trasmette la Rafale è di essere al volante di un'auto molto grande e, soprattutto, molto larga. Una volta fatto l'occhio, però, il SUV coupé francese mi conquista per il suo spiccato dinamismo: vérve, nella sua lingua. A partire dal motore, che combinando un 3 cilindri turbo a benzina da 1,2 litri con due motori elettrici, attraverso l'esclusivo cambio automatico senza frizione MultiMode, si avvicina a dare le sensazioni di un'auto elettrica dura e pura. Pronta e decisamente brillante in ripresa, la Rafale è pienamente godibile già nella modalità Eco, la più risparmiosa, diventando via via più grintosa con gli altri drive mode. Piccola delusione, le palette dietro al volante non comandano il passaggio di marcia, ma solo l'intensità del freno motore e del recupero di energia al rilascio del gas: a qualcuno mancherà la possibilità di ''spalettare selvaggiamente'' come fa Pierre Gasly la domenica.

Renault Rafale E-Tech Hybrid Esprit Alpine, la leva del cambio

COME TU LA VUOI Tra i drive mode ce n'è uno personalizzabile, che mi permette di regolare la risposta del motore, il peso del volante e persino l'intervento del sistema 4Control, che fa sterzare automaticamente le ruote posteriori per rendere l'auto più agile o più rassicurante secondo la situazione (autostrada o tornanti) e secondo la regolazione scelta. Ci sono 13 livelli tra cui poter scegliere e proprio dal sistema 4Control passa molto del dinamismo della Rafale, che per il resto è molto silenziosa e confortevole. Gli aiuti alla guida, va detto, possono essere un po' molesti, ma basta preimpostare un profilo personalizzato nel relativo menu, escludendo quelli che ci danno fastidio (io per esempio non amo il mantenimento di corsia) per poter risolvere il problema con pochi clic. Per fare ancora prima, potete impostare una scorciatoia tramite il pulsante con la stellina sulla razza del volante: comodo!

Renault Rafale E-Tech Hybrid Esprit Alpine, 3/4 posteriore

IL PELO NELL'UOVO In città apprezzo molto le quattro ruote sterzanti, che mi permettono manovre in spazi risicati riducendo il raggio di sterzo. In questo senso mi piace meno la reattività del cambio nel passaggio tra marcia avanti e marcia indietro, una sottigliezza, sia chiaro, ma mi rende meno pronto di quanto vorrei nelle inversioni di marcia. Le sospensioni fanno un gran lavoro sul pavé, che non disturba affatto nonostante la spalla ribassata delle ruote da 20 pollici. Solo gli avvallamenti presi con le ruote di un solo lato inducono qualche scuotimento un po' secco, forse dovuto a barre anti-rollio belle toniche. La ruvidità del motore termico a tre cilindri, che di quando in quando si accende per ricaricare la batteria, si avverte a malapena e più sotto forma di lievi vibrazioni all'altezza della pedaliera che all'orecchio: vibrazioni che quasi scompaiono a motore caldo.

Renault Rafale E-Tech Hybrid Esprit Alpine, l'interno

I CONSUMI NEL MONDO REALE Bene i consumi in città, che stando al computer di bordo si attestano tra i 6 e i 6,5 l/100 km, guidando nel traffico in modalità Eco: anche molto meno, in condizioni di traffico particolarmente favorevoli. Ottimi i 4,5 l/100 km registrati nei percorsi extraurbani, mentre l'autostrada a velocità codice, con la guida autonoma a tenere il timone, è un po' il tallone d'achille di tutte le ibride: con la Rafale E-Tech Full Hybrid siamo attorno ai 7 l/100 km e come tutti sappiamo, in questo frangente, un buon Diesel saprebbe alzare meno il gomito. Positive le impressioni sulla guida assistita: in prova si è rivelata precisa nel mantenere la Rafale al centro della corsia, anche sui curvoni, alimentando un senso di fiducia nella rete di sicurezza elettronica.

Renault Rafale E-Tech Hybrid Esprit Alpine

Renault Rafale E-Tech Full Hybrid è proposta in due soli allestimenti, per semplificare la scelta. Attacca a listino con i 43.700 euro dell'allestimento Techno, per arrivare ai 48.200 euro dell'allestimento Esprit Alpine in prova. Visti gli stipendi medi in Italia, siamo su livelli di prezzo assai poco accessibili al grande pubblico, ma esattamente a metà strada tra queste cifre si posiziona ad esempio anche la Volkswagen Tiguan Allspace in allestimento base, mentre un'Audi Q5 entry level supera la Rafale top di gamma di una quindicina di migliaia di euro. E con gli interni Alpine, va detto, la Renault non sfigura davanti alle rivali più temibili.

Renault Rafale E-Tech Hybrid Esprit Alpine

DOTAZIONI DI SERIE Dotazioni? La Techno ha già di serie clima bi-zona, sistema keyless completo, quadro strumenti da 12,3 pollici e infotainment da 12'' compatibile con Android Auto (via cavo) e Apple Carplay wireless, oltre alla ricarica wireless per lo smartphone. Rispondono presente anche la retrocamera, sensori di parcheggio su tutti i lati e i principali aiuti alla guida, oltre a vetri oscurati posteriori e ruote da 20 pollici per lo stile. La Esprit Alpine aggiunge interni decisamente più goduriosi, con finiture in Alcantara e ardesia naturale, oltre a tanti sistemi di monitoraggio in più, le quattro ruote sterzanti 4Control, portellone posteriore elettrico, sedili anteriori riscaldati e bracciolo posteriore Ingenious con ripostigli e sostegni per smarpthone e tablet.

Renault Rafale E-Tech Hybrid Esprit Alpine, supporti per tablet nel bracciolo posteriore

ACCESSORI Va detto che molte dotazioni rimangono a richiesta: il tetto elettrocromico Solarbay dell'esemplare in prova, per esempio, che aggiunge 1.500 euro al conto finale. Lo Head-Up Display vale altri 700 euro e l'impianto audio Harman Kardon fa parte di un pack da 950 euro. Ancora, sulla sola versione Esprit Alpine si possono avere le telecamere a 360° insieme con il parcheggio automatico nel pack City Premium da 800 euro, e la guida autonoma di secondo livello nel pack Advanced Driving Assist da 1.300 euro insieme con i fari LED matrix e il volante riscaldabile. L'auto in prova, full optional, raggiunge un valore di 53.450 euro. Per pochi.

Motore 3 cilindri, 1,2 litri, turbo benzina full hybrid Potenza 200 CV Coppia 205+205 Nm Velocità 180 km/h 0-100 km/h 8,9 secondi Cambio Automatico multimode Trazione Anteriore Dimensioni 4,71 x 1,87 x 1,61 m Bagagliaio da 532 a 1.604 litri Peso da 1.653 kg Prezzo da 43.700 euro

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/10/2024