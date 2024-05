Rafale E-Tech 4x4 300 CV Alpine, super SUV coupé al decollo. Video

Già in vendita come full hybrid, Rafale acquista anche l'ibrido alla spina, sospensioni attive e allestimento sport. Da autunno

È la nuova ammiraglia della flotta di Renault, è normale che spetti a Rafale sperimentare nuove audaci soluzioni tecniche e stilistiche. E quante novità, tutte racchiuse in un modello solo! Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV è la prima Renault spinta dal nuovo schema ibrido plug-in da oltre 100 km di autonomia (per la potenza, basta leggere la sigla per intero), ma anche la prima Renault a beneficiare del nuovo telaio Atelier Alpine, un nome che è tutto un programma. Super Rafale in vendita ad autunno 2024, a un prezzo che si aggirerà attorno ai 55.000 euro. Intanto, sotto, una video preview super completa.

La motorizzazione di Rafale E-Tech 4x4 300 CV nasce essenzialmente sulla stessa base tecnica del gruppo propulsore E-Tech Hybrid 200 CV (già a disposizione su Rafale, oltre che su Austral ed Espace), a cui viene aggiunto un motore elettrico sul retrotreno ed una batteria a 400 volt con una capacità maggiorata a 22 kWh, per raggiungere così un’autonomia WLTP fino a 100 km in modalità 100% elettrica (ma fino a 1.000 km di autonomia combinata). Potenza, guida ''zero emission'', ma pure consumi molto interessanti: che nel ciclo combinato WLTP si attestano a 0,7 l/100 km (equivalenti a 15 g/km di CO2: incentivi di prima fascia come per le full electric) e a 5,8 l/100 km con batteria scarica. A proposito: alla massima potenza di carica consentita, ossia 7,4 kW, la ricarica della batteria richiede 2 ore e 10 minuti da 0 all’80% e 2 ore e 55 minuti da 0 al 100%.

Nuovo sistema ibrido plug-in da 300 CV e 100 km di autonomia in EV

LA REGOLA DEL 3 Sotto il cofano, il turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri (sempre associata a trasmissione multimode senza frizione, con innesto a denti) si dota di un nuovo turbocompressore che porta la potenza da 130 CV a 150 CV e la coppia da 205 Nm a 230 Nm. Al 3 cilindri fanno compagnia 3 motori elettrici (2 principali e 1 secondario): un motore elettrico principale sull’avantreno da 70 CV e 205 Nm, un secondo motore elettrico al retrotreno da 136 CV e 195 Nm (a generatore uno schema di trazione integrale ''elettrificata''), infine un motogeneratore elettrico secondario da 34 CV e 50 Nm. Risultato: 300 CV di sistema, da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, da 80 a 120 km/h in 4,0 secondi, da 0 a 1.000 metri in 26,9 secondi.

Rafale E-Tech Plug-in: che cifre!

Oltre all’allestimento Esprit Alpine, proposto anche sulla versione E-Tech Hybrid 200 cv, Rafale E-Tech 4x4 300 cv è disponibile nell’inedita versione Atelier Alpine. Un nome evocativo che si esprime sia in termini artistici, sia - ancora di più - dinamici.

Telaio con sospensioni attive predittive

SOSPENSIONI INTELLIGENTI Il pacchetto Atelier Alpine si distingue dall'Esprit Alpine (col quale condivide il telaio a quattro ruote sterzanti 4Control Advanced) essenzialmente per l’inedita sospensione attiva intelligente abbinata alla telecamera posizionata sopra al parabrezza. Questo sistema, denominato Active Suspension with Predictive Camera, tiene conto della velocità e delle azioni del conducente per adattare costantemente gli ammortizzatori in funzione degli ostacoli, come dossi o manto stradale deteriorato. Sul display multimediale apparirà il menu Chassis Control che offre al conducente la possibilità di impostare le regolazioni degli ammortizzatori e gli angoli di sterzata posteriori secondo tre modalità: Comfort (spostamenti quotidiani), Dynamic (un compromesso tra agilità e stabilità), Sport (massima maneggevolezza). Non vediamo l'ora di provarlo.

L'arma segreta è una telecamera sul parabrezza

IL DESIGN Rafale E-Tech 4x4 300 cv Atelier Alpine si distingue dal resto della gamma per l’esclusiva tinta Blu Deepsky Satinato, lo spoiler flottante color Nero Etoilé e i cerchi specifici “Chicane” da 21” con pneumatici Continental (cerchi da 20” per l’allestimento Esprit Alpine). Gli interni rendono omaggio ad Alpine con una moquette che ricopre il pianale riprendendo il blu iconico della marca. Ci sentiamo presto per prezzi e tempi di uscita più precisi.

Renault Rafale Plug-in, presto su questi schermi

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/05/2024