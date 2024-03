Tonale Tributo Italiano, il top di gamma Alfa che si acquista con l'AI

Speciale da guardare, da abitare, da guidare. Speciale pure da... acquistare (leggi E-selling: ci torniamo dopo). Tributo Italiano è epiteto che calza a meraviglia. E da due prospettive insieme. Perché un ''Tributo'' lo rivolge innanzitutto Alfa Romeo Tonale all'eccellenza artigianale ''made in Italy'' e al carattere sportivo Alfa, quindi alle origini del marchio stesso. Viceversa, è anche un ''Tributo'' che il Biscione dedica al suo primo SUV compatto, il SUV che prende Alfa per mano e la accompagna sul pianeta dell'elettrificazione, dall'ibrido ''soft'' all'ibrido ''alla spina'' (Tonale Plug-in), l'anticamera dell'alimentazione full electric. Tra i tratti che distinguono un'Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano, da un'Alfa Romeo Tonale alto di gamma, alcuni li catturi ad occhio nudo. Altri si nascondono al tatto e alla vista, poiché di natura tecnica (ed è il meglio della tecnica di Alfa Romeo). Ripassiamo insieme le specifiche di Tonale Tributo (in particolare, della motorizzazione Plug-in Hybrid Q4, clicca Play sulla foto di cover per un breve video) ed esploriamo anche le modalità di acquisto: dalla formula in contanti ai piani Alfa Lease, passando per il canale online e le invitanti offerte promozionali. Scopri, in fin dei conti, che per diventare Alfista è sufficiente un canone mensile sostenibile.



Tonale Tributo Italiano, serie (molto) speciale

L'edizione Tributo Italiano del C-SUV Alfa Romeo eredita dunque dall'allestimento Veloce il ruolo di versione top di gamma. La riconosci facilmente da alcuni squisiti dettagli: la vernice esterna in una delle tre colorazioni della bandiera italiana (Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa) abbinata al tetto nero a contrasto, in opzione anche in configurazione tetto apribile (optional), il body-kit in tinta carrozzeria con skid plate e inserti laterali e anteriori in Dark Miron opaco, la bandierina tricolore sulle calotte specchi, la griglia frontale in Dark Miron con inserto a “V”, i cerchi in lega da 20 pollici abbinati a pinze freno Brembo rosse. Completano il pack i fari full-LED Matrix adattivi e - in caso di Tonale Plug-In Hybrid - doppi terminali di scarico cromati.

Quei dettagli che fanno la differenza

INTERNI Negli inserti in pelle nera dei nuovi sedili sportivi fa il suo debutto il trattamento traforato con accenni in rosso, mentre sui poggiatesta anteriori è ricamato l’inedito logo distintivo della serie speciale. Nuove anche le cuciture rosse su plancia, sedili e pannelli porta. Infine, Tonale Tributo Italiano offre la nuova fascia della plancia “carbon design” con logo Alfa Romeo con illuminazione ambientale e il battitacco in alluminio. Di serie climatizzatore bi-zona, volante riscaldato con palette in alluminio solidali con il piantone, sedili anteriori riscaldati, impianto audio Premium a 14 altoparlanti Harman Kardon, portellone posteriore elettrico “hands-free”.

Interni hi-tech, ma anche molto evocativi

MOTORE E TELAIO Insieme alla versione 1.5 Hybrid 160 cv, con propulsore benzina mild hybrid 48 volt, Tonale Plug-In Hybrid Q4 è una delle due motorizzazioni associabili alla versione Tributo. Con 280 cv di potenza di sistema e oltre 80 km di autonomia in modalità 100% elettrica, la Tonale equipaggiata col 1.3 turbo benzina ibrido ''alla spina'' è sia la declinazione di Tonale più efficiente (consumo medio WLTP di 1,4 l/100 km), sia anche la più performante (0-100 km/h in 6,2 secondi). Senza contare che, di serie, l'allestimento Tributo adotta le sospensioni adattive “Dual Stage Valve'' con smorzamento a controllo elettronico che si adattano istante per istante alle condizioni di guida. Assecondando, di volta in volta, un comportamento più prestazionale o più orientato al comfort.

Stile e dinamica di guida

ADAS Dinamica di guida, ma anche sicurezza attiva: di serie cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, riconoscimento segnali stradali. In opzione, il Pack Techno aggiunge il ''kit'' di guida autonoma Livello 2 (Lane Centering e Traffic Jam Assist), telecamera 360°, Blind Spot Detection, sensori parcheggio frontali, posteriori, laterali e Park Assist con funzione parallela, perpendicolare ed Exit Assist. Sicurezza alle alte e alle basse velocità. Marcia in avanti o marcia indietro.

Tonale Plug-in Hybrid Q4 Tributo Italiano costa di listino 60.700 euro. Esploriamo il configuratore Alfa Romeo e simuliamo un percorso di acquisto online. In caso di acquisto senza finanziamento, sconto di -3.582 euro e prezzo di vendita di 57.118 euro, con 500 euro di caparra da versare al momento della conferma dell'ordine. Se invece preferisci il leasing finanziario Alfa Top Lease, prezzo promo sempre di 57.715 euro, primo canone anticipato di 18.214 euro, 35 canoni mensili da 350 euro, valore di riscatto 36.417 euro. Nota bene: tutte le promozioni citate hanno validità fino al 31 marzo 2024 . Successivamente alla scadenza, le cifre potrebbero cambiare.

Online, risparmi tempo, soldi e stress

Se fino a ieri l’acquisto di un’auto passava quasi necessariamente dalla visita in concessionaria, ora buona parte del percorso si può sviluppare in rete. Per i meno esperti: niente panico, ad assisterci ci sono i cosiddetti E-sellers, nuova figura professionale della galassia Stellantis (marchio Alfa Romeo compreso) in cui la “E” gioca un ruolo determinante. E cela un mondo dal ''back office'' più che mai articolato, ma di semplice interfaccia per l'utente. Formula chiave è il mix di Intelligenza Artificiale e intuito e sensibilità autenticamente umane. Ovvero?

E-sellers Alfa Romeo, l'assistente umano all'esperienza digital

TECNOLOGIE DAL VOLTO UMANO Poiché una consistente fetta di clientela, nelle prime fasi del processo di acquisto, è poco propensa a cedere i propri dati personali e preferisce una forma di comunicazione più diretta e non vincolante, un team di consulenti di vendita online (i nostri E-sellers), comodamente raggiungibili tramite apposita chat o per via telefonica (si può contattare il numero 0230451702), funge da cerniera tra l'iter digitale più avanzato e una più tradizionale esperienza interpersonale. E se gli E-sellers sono in grado di assistere i consumatori in maniera tempestiva e completa, è anche grazie all’integrazione con quel panel di avanzati strumenti informatici racchiusi sotto l'ombrello dell'Intelligenza Artificiale che non solo consentono alla squadra di E-sellers di gestire un alto volume di richieste contemporaneamente, ma che anche, ad esempio, durante una conversazione telefonica o via chat, supportano il consulente nella formulazione di una risposta, segnalano le promozioni in corso, suggeriscono soluzioni su misura alle esigenze del cliente. Tipo quella di individuare in tempo reale la concessionaria più vicina, presso la quale effettuare un test drive o ricevere la valutazione del proprio usato. L'AI come ''copilota'' per massimizzare efficienza e produttività e per consentire agli agenti di vendita di concentrarsi su attività che richiedono intuizione e competenza umane. Il servizio mette il turbo e, a giudicare dai feedback, il pubblico Alfa gradisce. Perché acquistare Tonale Tributo si fa un'avventura ancor più ''calda''. Anche online.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/03/2024