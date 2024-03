Alfa Romeo 33 Stradale Day: tra ricorrenza e coincidenza, per festeggiare il Biscione

Il 2023 sarà ricordato come l'anno della 33 Stradale (qui il nostro video a riguardo), la rinascita di un modello intramontabile che incarna i valori più profondi di uno dei marchi sportivi più iconici nella storia dell'automobilismo italiano. Il numero 33 si è trasformato in un simbolo distintivo, e per onorarlo, Alfa Romeo ha annunciato la nascita dell'evento ''33 Stradale Day''. Questa celebrazione, che sarà - guarda caso - il 3/3/2024, si propone di diventare un evento annuale condiviso con gli appassionati di tutto il mondo, riunendo oltre 250 Alfa club che condividono la stessa passione per il marchio. E proprio in occasione del primo ''33 Stradale Day'', il Centro Stile Alfa Romeo ha pubblicato nuove immagini ufficiali che ritraggono la fuoriserie nell'esclusivo Blu Reale, un omaggio al passato e al presente di un marchio che continua a essere tra i più desiderabili.

Alfa Romeo 33 Stradale Day: all'evento parteciperanno 250 fan club

COINCIDENZA TEMPORALE La scelta della data non è casuale, poiché il 3 del terzo mese dell'anno (3-3) rappresenta il nome della nuova fuoriserie di Alfa Romeo, un autentico ''manifesto'' delle capacità italiane nel campo dello stile e della tecnica. Con soli 33 esemplari prodotti destinati a 33 appassionati del marchio, questa coupé a ''due posti secchi'' unisce il meglio del passato e del futuro (la base è la Maserati MC20), realizzata con un processo artigianale unico caratterizzato da standard di qualità elevatissimi e una cura maniacale per ogni dettaglio. Il numero 33 è diventato un elemento chiave per il marchio Alfa Romeo. È interessante notare che i risultati commerciali del 2023 riflettono questa cifra in modo sorprendente: infatti, a livello globale, il marchio ha registrato una crescita del 33% rispetto all'anno precedente, un'occasione unica che sembra essere stata ''disegnata'' per celebrare la rinascita dell'icona degli anni '60. Che coincidenza, vero?

Alfa Romeo 33 Stradale Day: il colore Blu Reale è stato fatto su misura per l'evento

RIFERIMENTO AL PASSATO Ma il legame con il numero 33 non finisce qui. Se ci spostiamo indietro nel tempo, troviamo ulteriori significati evocativi legati a questa cifra. 33 mesi fa, nel giugno del 2021, Alfa Romeo ha vinto la rievocazione storica della leggendaria 1000 Miglia con l'Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929. Un altro anno emblematico nella storia del marchio è il 1933, un periodo di gloria sportiva in cui Alfa Romeo dominava le competizioni motoristiche, affascinando e conquistando i cuori degli appassionati di corse. Il celebre duo Nuvolari-Compagnoni ha trionfato nella Mille Miglia a bordo dell'imponente 8C 2300, mentre Antonio Brivio ha dominato la Targa Florio in Sicilia. Infine, Nuvolari e Sommer hanno portato alla vittoria nella 24 Ore di Le Mans la stessa gloriosa vettura da corsa. Quindi se siete appassionati del marchio del Biscione, non potete proprio perdervi l'appuntamento del prossimo 3 marzo!

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 01/03/2024