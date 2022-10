Alfa Romeo 33 Stradale: il sogno si avvera!

Manifattura Automobili Torino - M.A.T. per gli amici - è nota ai più per la New Stratos realizzata su base Ferrari 430. Pochi sanno che l'atelier torinese ha anche collaborato allo sviluppo della hypercar elettrica Aspark Owl, ma quella che vedete in questo servizio rischia seriamente di diventare la sua realizzazione più notevole: la recreation dell'Alfa Romeo 33 Stradale del 1967.

MAT Alfa Romeo 33 Stradale Recreation - foto Manifattura Automobili Torino

TELIO E CARROZZERIA Proposta per inaugurare una nuova linea di modelli ultra-esclusivi chiamata ''Jewelry'', la M.A.T. 33 Stradale Recreation combina tradizione e inovazione: con una ricerca storica per raggiungere la necessaria fedeltà al progetto originale e l'adozione di tecniche produttive moderne. Tutto si basa sui disegni originali di Franco Scaglione, dopo un'analisi approfondita dei dati dell'Alfa Romeo sull'iconico telaio della 33 Stradale. La carrozzeria che vedete nella fotogallery è ottenuta artigianalmente con pannelli d'alluminio battuti a mano e assemblati con i metodi della carrozzeria tradizionale. Il telaio è però stato riprogettato e il volante è stato realizzato grazie alle tecnologie dal taglio al laser e della stampa 3D (guarda il video qui sotto).

VEDI ANCHE

IL MOTORE L'originale motore V8 da 2.000 cc, che nella 33 Stradale del 1967 sviluppava 240 CV, è qui stato sostituito con un V8 comunque di provenienza storica: si tratta di un 2,6 litri di derivazione Alfa Romeo Montreal, privato dell'iniezione meccanica Spica originale, che viene rimpiazzata da una batteria di carburatori. Il fondatore e CEO dell'azienda Paolo Garella dice di essersi ispirato non solo alla tradizione e all'artigianato dei Carrozzieri italiani, ma anche agli orologiai svizzeri, che durante l'inverno realizzavano le proprie creazioni una per una. La somiglianza con la 33 Stradale autentica è impressionante, ma allo stesso tempo non c'è il rischio che sembri un falso, visto che lo scudo originale del Biscione qui è solamente citato da una cornice cromata trapezoidale. Non è chiaro quante di queste 33 Stradale Recreation verranno realizzate, né quanto potranno costare: probabilmente verranno realizzate su richiesta.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/10/2022