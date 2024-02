Tributo Italiano, è il "weekendone" Alfa. Porte aperte e promozioni

Per Tonale, Giulia e Stelvio Tributo, open weekend in concessionaria sabato 17 e domenica 18 febbraio. Promo finanziaria ad hoc

Se nel fine settimana non hai impegni e se hai Alfa Romeo nel cuore, se l'idea di un SUV compatto Alfa Romeo 100% elettrico ti incuriosisce, ma non ti entusiasma perché resti affezionati ai cari vecchi propulsori a combustione, datti l'occasione di far visita in concessionaria, il cuore ti ringrazierà. Sabato 17 e domenica 18 febbraio gli showroom Alfa Romeo sono regolarmente aperti e convidono col pubblico l'arrivo della serie Tributo Italiano, la nuova special edition globale di gamma che è un trionfo di design, know-how e spirito sportivo Alfa Romeo. Declinata nei modelli Giulia, Stelvio e Tonale, la trilogia Tributo puoi sia toccarla con con mano, sia guidarla, accreditandoti per un test drive su strada. Possiamo avanzare di specificare che un'Alfa Tributo, nel weekend, puoi anche acquistarla.

Alfa Romeo Tributo Italiano: nomen, omen

SPECIALE PERCHÈ Tra le principali caratterizzazioni della gamma Tributo Italiano (della quale abbiamo già parlato i mesi scorsi), la livrea bicolore con tetto nero, il body-kit in tinta carrozzeria, la bandierina tricolore sulla calotta degli specchi, infine raffinate personalizzazioni interne. Massima cura per la dotazione tecnica: di serie le sospensioni attive “Dual Stage Valve'' con smorzamento a controllo elettronico. Quanto a motori, Giulia e Stelvio Tributo sono equipaggiate col 2.0 Turbo benzina da 280 CV oppure col 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. A disposizione anche il 2.0 Turbo Diesel da 160 CV a trazione posteriore. Tonale Tributo Italiano può invece essere configurata in edizione 1.5 Hybrid, con 4 cilindri 1,5 litri benzina mild hybrid 48 volt da 160 CV e cambio automatico TCT a 7 rapporti, oppure anche in formato 1.3 Plug-In Hybrid Q4 da 280 CV e 80 km di autonomia in full electric.

Patriottiche

IN LEASING L’offerta commerciale di Giulia, Stelvio e Tonale Tributo Italiano prevede un intero set di soluzioni d’acquisto e di mobilità. La formula proposta da Alfa Romeo consiste in un contratto di leasing finanziario, da stipularsi con Stellantis Financial Services: grazie alla promozione Alfa Top Lease è possibile accedere a Giulia e Stelvio Tributo Italiano, dopo anticipo, con un canone da 450 euro al mese, mentre per Tonale Hybrid il canone mensile ammonta a 350 euro. Alla scadenza del contratto, si può come sempre scegliere tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando il Valore di Riscatto rifinanziandola, oppure restituirla. Per maggiori informazioni, consulta la nostra guida all'acquisto e buon weekend Alfa Romeo.

Gamma Tributo una serie speciale fuori e dentro

