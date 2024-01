Alfa Romeo Stelvio sempre bella. A meno che non la trasformi in una limousine

Ne abbiamo viste di cose strane girare sul web. Hummer con alettone (eccolo qui), finte Pagani, elettriche che suonano come un V8. Di solito, però, la... perversione umana ha sempre risparmiato il marchio Alfa Romeo. Forse per il rispetto che il Biscione suscita, forse perché le Alfa sono sempre state considerate belle a tal punto, da non poter essere ''profanate''. Eppure, anche quest'ultimo tabù è stato infranto perché qualcuno negli Stati Uniti d'America (e dove, sennò) ha deciso di realizzare una limousine su base... Stelvio. Le immagini parlano da sé.

Alfa Romeo Stelvio: il prezzo è di 100 mila dollari

COSTA 100 MILA DOLLARI Fa già piuttosto impressione vedere un'Alfa Romeo Stelvio (a proposito, clicca qui per conoscere Stelvio Tributo Italiano) in questo stato. Se volete comunque sapere chi è il ''colpevole'', bene, eccolo qui: Pinnacle Limousine Manufacturing è la mente dietro la trasformazione di questa Stelvio. Volete sapere il prezzo a cui viene offerta? 99.000 dollari. Una cifra niente male, considerando le estese modifiche apportate. Anche se l'annuncio si guarda bene dal fornire una dettagliata disamina del processo di produzione, è altamente probabile che la povera Stelvio sia stata tagliata a metà e il passo abbia ricevuto un ''innesto'' di circa 3 metri. Entrambe le parti anteriore e posteriore dell'Alfa Romeo sembrano uscite dalla fabbrica così come sono, mentre l'abitacolo principale può essere raggiunto attraverso una gigantesca porta ad ali di gabbiano.

Alfa Romeo Stelvio: gli interni sono molto...pacchiani

PACCHIANA, COME MINIMO Una volta a bordo, gli occupanti sono accolti da sedili in pelle, una TV e un assortimento di luci a LED colorate, trasformando l'interno della limousine in qualcosa di simile a una discoteca. Scommettiamo che c'è anche un sistema audio da far tremare i vetri, di quelli proprio tamarri? Per chi volesse saperlo (forse, nessuno?) questa particolare Stelvio è una versione a trazione posteriore dotata del motore a quattro cilindri da 2.0 litri, capace di erogare 280 cavalli. Probabilmente non sarà un fulmine sulle strade, visto il peso extra derivante dalle modifiche, ma in fondo, che importanza ha...

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 23/01/2024