In video, l'Humvee più pazzo di sempre: 6X6 e motore V8 da...

L'America è il Paese degli eccessi: tutto è enorme, rumoroso, esagerato. Un bell'esempio automobilistico delle abitudini e dei gusti USA è sempre stato l'Humvee, veicolo in uso alle forze armate statunitensi, sinonimo di inarrestabilità e potenza. Fatta questa premessa, prendi un Humvee, dallo in mano a un elaboratore USA e il risultato è un mezzo a 6 ruote motrici, alto come uno Smart, con un alettone peggio di un 992 GT3 RS (qui la prova, non perdetevela) e un motore V8 Hellcat da 717 CV. A vedere le immagini pensi ''ma che c...!''. E non a torto: guarda il video.

BORN IN THE USA Dietro questa creazione unica si celano Danton Arts Kustoms e Frenchy Export, che hanno dato nuova vita a un robusto Humvee militare del 2009. L'aspetto originale dell'Humvee viene ridefinito, poiché il veicolo si presenta ora molto più vicino al suolo - addio guado - con un paraurti anteriore personalizzato e una distintiva vernice verde militare opaca. La carrozzeria in alluminio è stata abilmente modellata per adattarsi al nuovo telaio a sei ruote, con il tetto ridotto e modellato nella parte posteriore per un effetto inclinato. Le ruote sfalsate, personalizzate e ispirate all'off-road, conferiscono un tocco unico, misurando 245/40/20 e 305/35/24 rispettivamente all'anteriore e al posteriore. Ma non è solo l'estetica a distinguere questo veicolo. All'interno, un mix di elementi spartani, come le superfici metalliche esposte, il volante da corsa e i sedili a secchio in metallo con imbottitura, rimangono fedeli allo spirito originale dell'Humvee. Insomma, un concentrato di ''cafonaggine'' americana, e manca ancora il pezzo forte!

Humvee 6X6: il telaio è stato allungato

CHE MOTORE! Trattandosi di un veicolo estremo in tutto, non poteva essere altrimenti anche il motore: parliamo di un V8 sovralimentato Hellcat da 6,2 litri che eroga 717 cavalli (quindi no, non è elettrico, anche se c'è qualcuno che lo ha trasformato anche in EV) Una trasmissione automatica GM 4L80-E aggiunge un tocco di comfort (capirai...), mentre funzionalità come l'avviamento remoto tramite smartphone, luci e clacson attualizzano il veicolo e lo rendono perfetto per i video TikTok. Oltre al motore, un'altra ''chicca'' si trova nella parte posteriore, dove un imponente alettone, originariamente da un vero aereo (sì, avete letto bene), conferisce - perché tecnicamente immaginiamo non serva a nulla - un carattere unico al veicolo. Questo stravagante mezzo sarà presto al centro dell'attenzione all'asta di Barrett-Jackson a Scottsdale, in programma per il 20 gennaio 2024. Un'opportunità per gli appassionati di veicoli particolari, poiché questo Humvee 6x6 personalizzato promette di essere uno dei protagonisti dell'evento. Ma la vera domanda è: chi lo acquisterà?

Humvee 6X6: l'altezza da terra è ora pari a quella di una Smart

Pubblicato da Tommaso Marcoli, 19/01/2024