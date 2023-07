Guarda il giga Hummer H1 "X3" che si fa largo per le strade di Dubai

Passasse per la strada un GMC Hummer EV, può capitare che qualche passante manco alzi lo sguardo. Specie in posti come gli Emirati Arabi, dove qualsiasi cosa a quattro ruote è maxi. Passasse, invece, l'unico Hummer H1 ''X3'' su questa terra (dove la sigla ''X3'' si legge ''per tre'', e si capisce anche perché), non puoi più fare a meno di guardarlo. Se non altro, perché oscura il tuo campo visivo e fa ombra più di un dirigibile. Avrete forse già sentito parlare dell'ultimo capriccio di Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, conosciuto anche come Sceicco Arcobaleno. Il signorino si è fatto costruire un Hummer in scala 3:1, cioè grande tre volte tanto l'Hummer H1 originale. In video, la testimonianza più recente di un avvistamento in pubblico. Accanto ai truck Toyota della polizia, le propozioni risaltano meglio.

MANIE DI GRANDEZZA Con un patrimonio netto di circa 20 miliardi di dollari, quattro musei automobilistici negli Emirati Arabi Uniti e una collezione di circa 3.000 veicoli custoditi in una gigantesca piramide in mezzo al deserto, Nahyan ha un'affinità con le versioni sovradimensionate delle auto che già possiede. Si è regalato pure una enorme Jeep e un enorme Power Wagon. Ma con Hummer X3, ha battuto tutti i record. Guarda che roba.

EPPUR SI MUOVE Pur con misure da palazzo multipiano (14 metri di lunghezza, 6 metri di larghezza e 5,8 metri di altezza), l'Hummer H1 ''X3'' è a tutti gli effetti guidabile grazie a motori diesel su ciascuna ruota, per un sistema di trazione integrale rudimentale, ma necessario (un albero di trasmissione lungo 14 metri è meglio che rimanga li dov'è, cioè nella fantasia). A differenza degli esterni, tali e quali all'Hummer a grandezza naturale, l'abitacolo è un pelo diverso: tra gli accessori, per esempio, ci sono i servizi igienici. Se vuoi vederlo di persona, sappi che l'Hummer ''al cubo'' è attualmente esposto all'Off-Road History Museum di Al Madam, negli Emirati. Altrimenti, puoi provare a cercarlo sulla mappa geografica.

