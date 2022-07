GMC Hummer EV va alla guerra! Al via i test dello U.S. Army

L’Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) è uno dei veicoli militari statunitensi più celebri e noti a livello globale. È stato impiegato con successo in gran parte delle campagne militari che hanno visto protagonisti gli Stati Uniti: dall’Afghanistan, all’Iraq passando per Panama e la Somalia. Il suo successo è stato così eclatante, che l’esercito a Stelle e Strisce ha deciso di continuare a scommettere su questo roccioso fuoristrada, mettendone a dura prova l’alter-ego elettrico: il nuovissimo GMC Hummer EV (qui il nostro approfondimento).

GMC Hummer EV: al via i test dello U.S. Army

GIGANTE ELETTRICO Sebbene il passaggio dei privati all’elettrico sia un fatto abbastanza consolidato Oltreoceano, per gli enti governativi la transizione avviene molto più lentamente. Messe di fronte al fatto compiuto, per le Forze armate americane - Hummer EV - è parsa dunque la scelta più ovvia e sensata. Secondo i primi documenti arrivati alla stampa: ''lo scopo principale del programma è quello di individuare un nuovo veicolo elettrico a batteria (sia esso leggero o pesante) in grado di rispondere alle necessità del Governo americano''. Nonostante questa premessa non chiarisca del tutto a quale impiego o test sia destinato il mezzo, lo stesso documento specifica che: ''(l’esercito USA) manifesta la necessità di incorporare nel suo arsenale un veicolo multiruolo e adattabile, che riduca la dipendenza dai combustibili fossili dello U.S. Army, sia in contesto operativo che di guarnigione. Le prove a cui verrà sottoposto GMC Hummer EV dimostreranno anche la capacità di generare, immagazzinare e distribuire efficacemente protezione e supporto vitale ai soldati.”

SARÀ ALL'ALTEZZA? ''Sfruttando la tecnologia avanzata di GMC, questa serie di prove e collaudi dimostreranno allo U.S. Army cosa è in grado di fare il nostro super-SUV elettrico. L’occasione ideale per comprovare che la tecnologia alla base del progetto Hummer EV può essere impiegata per le future esigenze di difesa, sia a livello di guarnigione che in contesto di guerra'', ha dichiarato il Presidente di GM Defense, Steve duMont. Al momento, GM Defense si è già aggiudicata diversi contratti governativi relativi al settore militare. Non ci resta dunque che attendere, sperando che Hummer EV sia all’altezza del mitico Humvee!