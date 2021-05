CHE BESTIA! Che il prossimo fuoristrada elettrico di GMC sarà un vero e proprio mostro di potenza (con un prezzo in linea con le prestazioni) non è cosa che scopriamo oggi: Hummer EV costerà più di 110mila dollari nell’allestimento di lancio Edition 1, che dovrebbe arrivare a breve nei garage degli americani che si potranno permettere un pick-up a batteria con un migliaio di cavalli sotto il cofano e quasi duemila Nm di coppia massima (misurati alle ruote, però).

GRADISCE UN OPTIONAL? E se la cifra spesa per l’auto non è abbastanza, GMC metterà a listino qualcosa come 200 accessori con cui personalizzare questa belva su ruote. Un quantitativo di gadget abbastanza insolito per un’auto che, visto il prezzo, difficilmente raggiungerà volumi di vendita tali da giustificare così tanti optional. Ma tant’è.

IL PROTOTIPO Quello che vedete in queste immagini è uno dei primi prototipi sorpreso a circolare per strada, in procinto di raggiungere il circuito di test General Motors di Milford, in Michigan. Si nota immediatamente è la presenza delle quattro ruote sterzanti: sapevamo che Hummer EV le avrebbe montate, insieme alla funzionalità CrabWalk, ma qui si vedono per la prima volta in azione. Ancora, a proposito di accessori, il prototipo monta due barre sul tetto, ma anche due nel cassone. Curiosamente, ci sono alcuni elementi camuffati, nonostante l’auto sia stata mostrata nella sua forma definitiva lo scorso anno, e mancano un po’ di pezzi qua e là (i passaruota, per esempio).

QUANDO ARRIVA Le prime consegne di GMC Hummer EV sono previste per questo autunno. Al momento non si hanno notizie di un possibile arrivo di questo pick-up anche sulle strade del Vecchio Continente.