"Extract Mode", altra mossa segreta per Hummer EV. Video

D'ora in avanti, il solo ostacolo in grado di fermarlo sarà...l'esaurimento della batteria. Proporsi come fuoristrada credibile, oggi, richiede la dimostrazione di capacità incredibili. GMC Hummer EV, di tecnologie spettacolari, già è provvisto. Come il cosiddetto Crab Walk (che ilustriamo qui) e come il pacchetto Extreme Off-Road che aggiunge piastre paramotore, telecamere sottoscocca e altro ancora. Ma non basta, serve una funzione ancora più speciale. Detto, fatto: presto, in Extract Mode l'elettro-Hummer sarà un truck a prova di scenario post atomico.

VERTIGINI La modalità Extract porta le sospensioni pneumatiche adattive dell'Hummer alla sua impostazione più alta. Ciò lo trasporta alla straordinaria altezza da terra di 41 cm, rispetto ai 30 cm della modalità rialzata ''ordinaria'' e ai 26 cm in modalità standard. Per fare un confronto, 41 cm sono una distanza che nessuno, da Ford F-150 a Bronco Raptor, passando per Jeep Wrangler Rubicon 392, Ram TRX, Rivian R1T o Mercedes-AMG G 63 4x4 ''al quadrato'', riesce ad eguagliare.

SUBACQUEO Altre cifre shock: GMC afferma che l'Extract Mode porta la profondità di guado in acqua a 81 cm, l'angolo di avvicinamento a 49,7°, l'angolo di uscita a 38,4° e l'angolo di dosso a 32,2°. Per miglioramenti, rispettivamente, di 8,2°, 6,8° e 9,9°, rispetto all'assetto base.

OVER-THE-AIR ''Il nostro obiettivo era spingere i confini di ciò di cui è capace un veicolo elettrico e sviluppare funzionalità reali e utilizzabili che consentiranno ai clienti di portare il fuoristrada a un livello superiore'', ha affermato Aaron Pfau, ingegnere capo dello sviluppo di GMC Hummer EV. I proprietari che negli USA già avessero ritirato il proprio esemplare riceveranno questa funzionalità tramite un aggiornamento software gratuito. Eh già, l'altra frontiera dell'offraod in salsa EV sono gli aggiornamenti OTA da remoto. Meccanico, bye bye...