Innovazione

Le batterie, d'accordo. Ma a trasformare l'energia elettrica in energia cinetica è pur sempre il propulsore, e il margine di crescita dei motori elettrici sembra sia ancora molto ampio. Tra i Costruttori impegnati nella produzione di unità sempre più evolute è General Motors: ecco tre nuovissimi motori progettati e sviluppati in house dal colosso di Detroit, un trio di soluzioni individuate da GM come innovativa ''famiglia scalabile''. Prima applicazione: GMC Hummer EV, reincarnazione in chiave full electric dell'iconico armadio da combattimento a 8 cilindri, in uscita negli USA entro fine 2021.

Nuovo GMC Hummer EV

TRIPLICE INTESA Gli speciali tre motori elettrici introdotti da GM sono caratterizzati da un livello di potenza progressiva e utilizzano soluzioni che riducono l'impiego di terre rare e ne ottimizzano il rendimento, per contenere al minimo l'impatto sull'ambiente anche a monte dell'impiego su strada. Il primo è un motore anteriore da 241 CV. Il secondo, più potente (342 CV), può essere sistemato sia all'anteriore, sia al posteriore. Il terzo, infine, racchiude la funzione di motore di assistenza alla trazione integrale: potenza di soli 83 CV, ma un ruolo strategico di supporto all'unità posteriore nell'incremento della coppia motrice.

GM, motori elettrici intelligenti

IL MOTORE INTELLIGENTE L'impiego di una soluzione non esclude le altre: tutti e tre i nuovi motori elettrici GM possono convivere in un solo veicolo, come appunto dimostra la versione tri-motor di Hummer EV da oltre 1.000 CV. Potenza a volontà, ma non solo: i nuovi controller del motore con tecnologia Ultium Drive si avvalgono di software di intelligenza artificiale e apprendimento automatico che aiutano a determinare i modi più efficienti per distribuire la coppia. Il machine learning, a quanto pare, in futuro non si limiterà ai soli sistemi di infotainment.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/09/2021