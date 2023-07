H1EV: quando il Cybertruck non basta ecco l'Humvee militare a batterie (video)

Il primo Tesla Cybertruck è finalmente uscito dalla linea di produzione in Texas, ma la dura realtà è che, a meno che non siate in cima alla lista per ritirare uno dei primi esemplari costruiti, non potrete fare altro che aspettare il 2024, a maggior ragione se vi trovate al di qua dell’Oceano. Primi saranno, infatti, i clienti americani, poi tutti gli altri. A questo punto, se proprio siete “malati” della combo pick-up/energia elettrica, dovrete fare una scelta. Per esempio, rivolgere la vostra attenzione ad altri modelli, che sono già disponibili nei listini. Volete un esempio? Ci sarebbe l'Hummer EV, ma sembra essere afflitto da problemi legati alla batteria. General Motor ha rivelato qualche mese fa di avere una lista d'attesa di due anni, ma ha faticato a stare dietro agli ordini proprio a causa degli accumulatori difettosi.

H1EV: un Humvee del 1991 trasformato in BEV con batterie TeslaVEICOLO MILITARE CHE DIVENTA ELETTRICO Tuttavia, potrebbe esserci un’altra soluzione, per esempio potreste pensare a un bel restomod costruito sulla base di un Humvee originale del 1991, il conosciuto veicolo militare in forza all’esercito americano, che in questo caso si chiama H1EV. Il sito web dell'azienda mostra varie immagini del processo di restauro e costruzione dell'Humvee, oltre a immagini di altri progetti molto interessanti. Ma adesso guardiamo il video e poi continuiamo a parlare.

PERFORMANCE DI TUTTO RISPETTO Ma restiamo sul “bestione” elettrico, iniziando col dire che purtroppo non sono rivelate le specifiche tecniche e i prezzi per nessuno dei modelli trasformati, ma il media web specializzato Electrek scrive che l'H1EV è dotato di tecnologia Tesla a doppio motore da 608 CV, un sistema di ricarica rapida e offre fino a 241 km di autonomia grazie a una batteria la cui dimensione non è specificata, ma che deve essere enorme per fornire quella relativamente scarsa percorrenza a un veicolo così pesante. Non sono citati neppure dei dati sulle prestazioni, ma deve essere sostanzialmente più veloce dell'Hummer convertito in BEV, anche se è improbabile che sia in grado di eguagliare i 3,0 secondi che occorrono al moderno Hummer per passare da 0 a 96 km/h (0-60 mph).

H1EV: l'abitacolo del veicolo elettrico con i display digitali UNA PREPARAZIONE COI FIOCCHI Nascosto dalle grandi portiere, l'interno presenta sedili avvolgenti rivestiti in sintetico nero, una strumentazione GPS e un display per iPad, mentre i grandi archi passaruota accolgono cerchi da 20 pollici che calzano pneumatici tassellati taglia XL. Un Humvee BEV con queste specifiche non è un veicolo comune e, naturalmente, il prezzo va di pari passo. Occorrono 98.900 dollari per portarselo a casa, ma i clienti hanno la possibilità di spendere altri 20.000 dollari montando moduli batteria aggiuntivi per raddoppiare l'autonomia a 483 km. Detto questo, l'H1EV sembra innegabilmente interessante e dovrebbe essere divertente da guidare, anche se immaginiamo che sia qualcosa da poter sfruttare per tratti piuttosto brevi. A questo punto, facciamo la più classica delle domande. Visto il mezzo e visto il prezzo, spendereste quei soldi per un pick-up elettrico come l’H1EV, oppure siete più stuzzicati dall’idea di mettervi al volante di un Cybertruck ben equipaggiato? Lasciateci un commento e fateci sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 18/07/2023