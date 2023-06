Video: il restomod di uno Chevrolet C10 del '65 in un mostro a 6 ruote

Nasce nel 1965 il pick-up Chevrolet C10 che Doug e Brad DeBerti - padre e figlio - hanno trasformato in un truck sovralimentato da 1.000 CV: una potenza che nemmeno le sue attuali sei ruote riescono a tenere a bada. Questa special su base truck non è nuovissima, essendo stata presentata al SEMA 2021, e negli USA ha fatto il giro delle trasmissioni per appassionati di motori: signore e signori, ecco a voi lo Chevrolet C10 ''Slayer''. Qui sotto due dei migliori video che si trovano in Rete, tratti dal canale YouTube di Brad DeBerti. E nel primo video, non tutto fila liscio.

RIFATTO QUASI DA ZERO Era poco più di un rottame rugginoso la Chevrolet C10 del 1965, prima che i DeBerti (titolari dell'omonima ditta californiana di componentistica) l'acquistarono per farne ciò che vedete ora. Nel processo di trasformazione - forse fin troppo estremo persino per definirlo restomod - quasi tutti i componenti sono stati sostituiti con parti realizzate a mano, da zero. Persino il telaio a longheroni (l'originale si è spezzato quando Doug e Brad si divertivano a fare i salti con il C10 originale). Il modello di partenza, dopotutto, aveva quattro ruote e non sei! Non c'è da stupirsi che il progetto abbia richiesto 5 anni di lavoro.

Chevrolet C10 Slayer by Doug e Brad DeBerti, la costruzione della carrozzeria

VEDI ANCHE

UN TRUCK ATIPICO Bilancieri, pianale, porte, parafiamma... tutto è stato sostituito con componentistica realizzata su misura. Il motore è un LSX376-B15 fornito da Chevrolet Performance, che potenzilmente potrebbe reggere 2.500 CV. Dotato di un compressore Whipple che fischia come un jet in decollo sviluppa qualcosa come 900/1.000 CV nel truck che vedete. Il motore è collegato a un cambio automatico a quattro velocità 4L80, che consente anche un uso manuale-sequenziale dalla risposta immediata. Le uniche parti originali rimaste intatte del C10 erano la linea del tetto e i finestrini anteriori, ma la carrozzeria per il nuovo chassis è un bodykit firmato dalla Advanced Fiberglass Concepts, che ha dato al tutto un look decisamente più muscoloso.

SA COME FARSI NOTARE Per alloggiare le due ruote aggiuntive è stato scelto anche di abbandonare una caratteristica che fa dei pick-up... i pick-up. Lo Chevrolet C10 Slayer è infatti privo del cassone. Al suo posto un alettone grande come i tavoli della sagra della porchetta. Il telaio a longheroni, con tutte le modifiche del caso per accogliere l'assale supplementare, è stato realizzato in collaborazione con Scott's Hot Rod, un'azienda di telai e macchinari, che ha anche fornito l'assetto ad altezza di marcia regolabile. Basta un tocco a un comando in abitacolo per variare la luce a terra di ben 12,7 centimetri: minimo indispensabile per superare i dossi di rallentamento che affliggono le strade americane tanto quanto le nostre.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 24/06/2023