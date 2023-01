Tuning: in video una Mazda MX-5 NA widebody da paura!

''Il più grande pregio della Honda S2000 è che riesce a far stare zitti i fan della Mazda MX-5'', diceva un tipo buffo tanto tempo fa. Poi ti imbatti in una Mazda MX-5 come questa e pure io, che faccio parte del #teamHondaS2000, mi ammutolisco e mi metto in contemplazione. L'idea e la realizzazione dei rendering di questo kit widebody si devono al designer Pistonzero, che ha pubblicato la clip su YouTube e una bella gallery su Behance.net.

UN MUSETTO CATTIVISSIMO Come i più attenti avranno notato, la base di partenza per questo tuning virtuale è una Mazda MX-5 NA, la prima serie, in cui parte del musetto originale diviene nero opaco e inglobato da un frontale che dire spettacolare è poco. I fari rimangono a scomparsa e nella griglia maggiorata si apprezza un radiatore gigantesco. Immancabile uno splitter trattenuto dai consueti tiranti e ai lati del fascione non mancano convogliatori che aumentano l'effetto scenografico.

Mazda MX-5 Widebody by Pistonzero, vista laterale

EFFETTO COCA COLA I fianchi maggiorati della carrozzeria widebody contrastano con un girovita molto stretto, con la classica forma a bottiglia della Coca Cola che riporta a tratti alla memoria la mitica Skyline GTR R34. L'auto viaggia con assetto ribassatissimo su maxi-cerchi Rotiform LHR custom spec, mentre al posteriore un singolo scarico grande come un tubo della stufa fuoriesce lateralmente da un vistoso estrattore. Sopra, la forma ovale della coda viene messa in evidenza dalla verniciatura a contrasto e un grande alettone completa il colpo d'occhio. Manca solo uno specialista del tuning che realizzi il bodykit: il successo sarebbe assicurato!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/01/2023