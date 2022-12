La Mazda MX-5 diventa una super speedster con il kit by Xenex Motorsports

CENTINAIA DI MX-5 IN FILA INDIANA Vi ricordate il record da guinness dei primati di Mazda? Lo scorso settembre, la Casa giapponese ha chiamato a raccolta presso l’Autodromo di Modena la bellezza di 707 MX-5 per un raduno che è entrato di diritto nella storia della piccola roadster. Un serpentone che occupava praticamente tutto il tracciato e dove abbiamo visto modelli di ogni anno, compreso qualche bell’esemplare di one-off. Una su tutte ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori. Si tratta della variante “barchetta” “NM Concept” by Gorgona Cars e oggi vi parliamo proprio di alcuni esemplari che ne ricalcano stile e filosofia. Ma questa volta atterriamo in America, più precisamente nella factory di Xenex Motorsports, che ha messo a punto un kit di trasformazione per la MX-5 Miata disponibile in tre livelli di allestimento ma sempre dal design squisito e minimalista. Vediamoli insieme.

Mazda MX Speedster by Xenex Motorsports: uno dei rendering originaliSI PARTE DA UN RENDERING Innanzitutto, va chiarito che i ragazzi di Xenex hanno preso spunto da un rendering visto qualche tempo fa su un media web automotive e di aver deciso di mettersi in contatto con il creatore di quei modelli, Kasim Tlibekua, per concedere in licenza il design e svilupparne una versione reale. Sbrigate le faccende burocratiche, il team a stelle e strisce si è messo al lavoro e, dopo un anno di sviluppo, sono stati completati gli stampi per il kit carrozzeria e quattro esemplari dell'auto andati in produzione. Xenex sta sviluppando un “kit carrozzeria di alta qualità, pronto per la verniciatura”, che chiama “MX Speedster”. Disponibile in tre livelli di elaborazione.

Mazda MX Speedster by Xenex Motorsports: tre livelli di elaborazioneINIZIAMO CON MODIFICHE “SOFT”, O QUASI Partendo dal livello base, il primo si chiama MX Speedster e mantiene motore e cambio originali, ma elimina 113 kg dal peso standard dell'auto. Poi, aggiunge il kit carrozzeria Speedster, le sospensioni speciali, l’impianto freni racing realizzato da Wilwood e i cerchi da 17”. Per coloro che desiderano un po' più di potenza, lo step superiore si chiama MX Speedster S e viene integrato con un sistema di sovralimentazione realizzato da Fastforward Superchargers, che assicura una potenza di 203 CV. Xenex aggiunge che, poiché l'auto pesa meno di 910 kg, i cavalli extra le conferiscono un rapporto peso/potenza molto interessante (4,4 kg/CV) e la definisce un “vero killer in pista”.

Mazda MX Speedster by Xenex Motorsports: anche con motore V8 da 355 CVL’ARMA DEFINITIVA CON MOTORE V8 L’evoluzione più spinta di questa preparazione, quella per i più incalliti amanti dei track day, si chiama MX Speedster RS. Qui, siamo a un livello estremo, dove viene completamente eliminato il motore a quattro cilindri Mazda per un V8 da 355 CV/6.800 giri. Ovviamente, tutta la meccanica viene adeguata all’incremento stratosferico delle performance di questa super Miata. Xenex descrive la macchina come una “arma da pista dannatamente seria”. Viste le tre proposte, bisogna ancora capire una cosa fondamentale e cioè i prezzi. Sfortunatamente, il costo delle tre elaborazioni e ulteriori dettagli su come saranno venduti i kit non sono ancora stati rivelati, ma dall’America fanno sapere che il primo esemplare sarà completato il prossimo 1° marzo. Quindi, se avete una MX-5 un po’ agée e volete trasformarla in un’auto davvero speciale, potete dare un’occhiata al sito Web di Xenex Motosports.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/12/2022