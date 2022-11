Mazda MX-5: nel 2023 arrivano nuovi colori per la roadster jap

Mazda MX-5 affronta il 2023 con una nuova scelta di colori per carrozzeria, capote e interni. Una struttura di gamma che offre un equipaggiamento completo anche sugli allestimenti base. Per quanto riguarda i colori debuttano: lo Zircon Sand, che sostituisce la Polymetal Grey e la capote marrone, al posto del precedente rosso. Si può scegliere fra l’allestimento base Prime-Line, quello intermedio Exclusive-Line e quello di vertice Homura. Gli allestimenti Exclusive-Line e Homura si arricchiscono inoltre con il pacchetto opzionale Driver Assistance, con tecnologie di assistenza alla guida i-Activsense.

Mazda MX-5: nuovi colori per la M.Y. 2023

SPECIAL EDITION L’allestimento Homura si distingue per dettagli sportivi tra cui i sedili Recaro, e le calotte degli specchietti retrovisori nere. A livello tecnico ritroviamo il motore Skyactiv-G 2.0 da 184 CV con ammortizzatori Bilstein, barra duomi, sistema frenante Brembo e cerchi in lega BBS. La Homura con motore Skyactiv-G 1.5 da 132 CV monta invece ruote in lega RAYS. Al debutto anche i modelli Special Edition, Kazari e Kizuna: il primo con pelle Nappa Terracotta e capote marrone, mentre Kizuna abbina ai rivestimenti in pelle Nappa bianca la capote blu. Entrambi i modelli dispongono di serie del pacchetto Driver Assistance e, per la carrozzeria RF, possono essere dotati del tetto rigido anche di colore Nero Lucido.

I PREZZI Mazda MX-5 2023 è dotata di serie del cambio manuale a 6 rapporti; in alternativa, limitatamente alle versioni Skyactiv-G 2.0 da 184 CV Special Edition con carrozzeria RF, è disponibile anche il cambio automatico con comandi al volante. La MX-5 2023 è ordinabile già da oggi negli showroom Mazda con un prezzo di listino compreso tra i 29.900 euro della versione Skyactiv G 1.5 132 CV 6MT Roadster Prime Line, e i 41.350 euro della versione Skyactiv G 2.0 184 6MT Homura con carrozzeria RF.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 24/11/2022