Mazda, in video il concept del mistero. È la MX-5 elettrica?

L'occasione è la conferenza per comunicare gli ultimi aggiornamenti del piano industriale di Mazda: dopo il discorso del CEO Akira Marumoto, viene mostrato un video in cui, tra tante immagini che vedono protagoniste per lo più le varie generazioni della spider MX-5, fa capolino la concept digitale Vision che vi mostriamo nella fotogallery. Qui sotto trovate il video: la parte interessante, per chi non parla giapponese, comincia dal minuto 32 (e per comodità, se cliccate qui sotto vi portiamo proprio lì).

IL FUTURO DELLA MAZDA MX-5 Qualche fugace scorcio di un concept digitale bianco sono sufficienti a scatenare la curiosità: di che si tratta? Che cosa anticipa? Il riferimento temporale sembra essere chiaro: parliamo del 2030 o giù di lì, e pure il tema del video è dichiarato, ''elevare lo spirito delle persone''. Con una guida divertente e vecchio stile con l'auto che fa drifting, stando a quanto si intravede in alcuni fotogrammi. Ma non è che quel concept bianco in grafica computerizzata anticipa la futura Mazda MX-5 elettrica?

Concept Mazda Vision, l'architettura

COSA SI INTRAVEDE NEL VIDEO Elettrica, la Concept Mazda Vision, lo è senz'altro: lo si capisce da alcune immagini che scorrono sullo smartphone della ragazzina. Le batterie dietro ai posti a sedere e non nel pianale, per consentire la più ridotta altezza possibile. Avveniristica e rétro al tempo stesso è la scocca, in quello che sembra voglia essere alluminio; le porte si aprono ad ala di gabbiano e gli specchi retrovisori sostituiti da più compatte e aerodinamiche telecamere. Il marchio che brilla al centro della calandra è quello di Mazda, forse a rassicurarci che non ci saranno spin-off o start-up dedicate per la produzione di auto elettriche nel futuro del Marchio giapponese.

Concept Mazda Vision, i fari a LED sono a scomparsa

MA IL TETTO NON SI APRE Ciò che spicca sono le forme generali e le proporzioni, che richiamano la Mazda MX-5 di ultima generazione. E pure i fari sembrano un felice omaggio alla tradizione: a scomparsa, come sulla prima generazione NA, ma fatti con una sottile striscia di LED, estremizzando un concetto visto sulla MX-5 attuale. Quello che non torna è il tetto. La linea nera attorno alla cornice del parabrezza pare solo ornamentale, perché da altre prospettive pare chiaro che si tratti di un padiglione chiuso da coupé: non cabrio, non roadster e nemmeno da coupé-cabriolet - ossia una decappottabile con tetto fatto di segmenti rigidi - qual è la Mazda MX-5 RF (qui la prova).

Concept Mazda Vision, coupé o roadster? La giuntura del tetto pare solo ornamentale

SOLO PER I VIDEOGAME? Che si tratti invece di un erede della Mazda RX-8? La cosa pare assai poco probabile per le forme, che non ricordano in alcun modo le coupé Mazda a motore rotativo Wankel. Un'ipotesi più probabile potrebbe semmai essere che si tratti di un concept virtuale destinato a riempire i garage del videogame Gran Turismo 7. Del resto anche la Ferrari svelerà il prossimo 27 novembre il suo bolide digitale concepito apposta per il famoso gioco: la Ferrari Vision Gran Turismo. Per ora tutte le ipotesi sono valide, godetevi le immagini nella gallery.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/11/2022