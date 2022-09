Nuova Mazda MX-5: la "spiderina" più amata si rifà il look

Nuovo design e motori di ultima generazione, ma sempre trazione posteriore e stesso piacere di guida, per la due posti "made in Japan"

TEMPO DI CAMBIAMENTI PER LA DUE POSTI Per una fra le più amate spider di tutti i tempi, la Mazda MX-5, è ora di darsi una rinfrescata al look. È difficile credere che siano trascorsi otto anni da quando la casa giapponese ha presentato la quarta generazione, ma eravamo al Salone di Parigi del 2014 e questo giustifica ampiamente l’intenzione di rinnovare la due posti decappottabile. Anche per questo motivo, le foto del muletto leggermente camuffato sono molto interessanti. Pizzicata durante i test dinamici in Germania, l’auto non sembra così diversa a prima vista poiché veste sostanzialmente i panni del modello attuale. Tuttavia, a un esame più attento possiamo notare parafanghi posteriori più larghi, il che suggerisce che potrebbero esserci carreggiate più ampie sulla versione di produzione, per uno stile più muscoloso. Il frontale è appena nascosto dalle pellicole mimetiche e non sembra esserci molto altro da vedere, ma questo muletto conferma che lo sviluppo è già in corso e il modello di serie potrebbe arrivare abbastanza presto.

Nuova Mazda MX-5: la giapponesina decapottabile durante i collaudi UN MOTORE BREVETTATO… Non sorprende che i dettagli a questo punto siano scarsi, sembra logico che la futura MX-5 continuerà a utilizzare una piattaforma con schema a trazione posteriore, incentrata sul puro piacere di guida e sul massimo divertimento. Tuttavia, l'auto potrebbe adattarsi all’evoluzione tecnologica ed essere equipaggiata con un motore Skyactiv X. Resta da vedere, se questa unità potrà garantire prestazioni simili al quattro cilindri benzina convenzionale, ma con un'efficienza simile al diesel. Ricordiamo che ciò è possibile grazie a una sofisticata tecnologia brevettata da Mazda, che sfrutta un sistema di innesco della miscela aria-benzina sia tramite la scintilla, sia per compressione. Questa soluzione promette di aumentare la potenza e la coppia, riducendo anche il consumo di carburante ed è già utilizzata su alcuni modelli del costruttore.

Nuova Mazda MX-5: cambierà lo stile e si aggiornerà la tecnologia… OPPURE SOLUZIONE MILD-HYBRID? Tuttavia, voci non confermate offrono un’altra chiave di lettura e cioè che la MX-5 stia guadagnando la tecnologia ibrida leggera e ciò non sarebbe troppo sorprendente dati gli standard di risparmio di carburante sempre più rigorosi. Dovremmo saperne di più nei prossimi mesi, ma la futura generazione della spider potrebbe arrivare nel 2024, potenzialmente come modello in vendita dal 2025.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/09/2022