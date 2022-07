Mazda CX-60: un nuovo 6 cilindri turbodiesel per l’ammiraglia giapponese

Sono passati poco più di due mesi dalla prima prova su strada, lungo le bellissime strade del Portogallo, della versione plug-in di Mazda CX-60, la nuova ammiraglia della casa di Hiroshima. In attesa di poterla provare anche qui da noi, Mazda tiene fede a quanto promesso ad aprile, annunciando anche per il mercato italiano l’arrivo di una nuova motorizzazione a gasolio, un sei cilindri in linea da 3,3 litri totalmente nuovo, caratterizzato da bassissime emissioni e consumi da utilitaria, perfetto per le persone che - esistono ancora! - devono coprire tutti i giorni lunghe distanze.

Mazda CX-60, arriva il turbodiesel a sei cilindri: il SUV giapponese visto di 3/4 anteriore

e-SKYACTIV D Il motore è un common rail a sei cilindri a iniezione diretta elettrica da 3.283 cc, montato longitudinalmente, disponibile con due diverse potenze: 200 CV/147 kW con trazione posteriore e 249 CV/183 kW con la trazione integrale Mazda i-Activ AWD. Per entrambe, tecnologia mild hybrid a 48V e trasmissione automatica a 8 rapporti.

Mazda CX-60, arriva il turbodiesel a sei cilindri: basse emissioni e consumi ridotti

QUALCHE NUMERO L’e-Skyactiv D da 249 CV scatta da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, e raggiunge una velocità massima di 219 km/h, a fronte di un consumo medio di carburante (omologato nel ciclo WLTP) di 5,3 l/100 km, e emissioni di CO2 di 137 g/km. La variante da 200 CV ha un consumo medio di 4,9 l/100 km ed emissioni di 127 g/km.

Mazda CX-60, arriva il turbodiesel a sei cilindri, in concessionaria da gennaio

ARRIVERÀ ANCHE IL BENZINA La gamma di propulsori di Mazda CX-60 si completerà il prossimo anno con l’arrivo di un sei cilindri in linea a benzina e-Skyactiv X da 3 litri in linea. Da qui al 2025, inoltre, Mazda presenterà cinque nuovi modelli elettrificati, cui seguirà la piattaforma Skyactiv EV Scalable Architecture per le auto elettriche.

Mazda CX-60, arriva il turbodiesel a sei cilindri: gli interni del SUV giapponese

PREZZI Nuova Mazda CX-60 diesel è già ordinabile presso le concessionarie Mazda con prezzi di listino che partono da 49.900 euro per la versione e-Skyactiv D da 200 CV RWD 8AT Prime Line e arrivano a 61.200 euro per la versione e-Skyactiv D da 249 CV AWD 8AT con allestimento top di gamma Takumi. Chi ordina l’auto entro il 31 agosto riceverà in omaggio il pacchetto Premiere Choice, che comprende il Convenience & Sound Pack (vetri scuri, portellone elettrico, impianto audio Bose con 12 altoparlanti, ricarica wireless per smartphone, monitor 360°, luci di benvenuto a LED) e il programma di manutenzione Service Plus Essence con 3 tagliandi gratuiti. Arrivo negli showroom (e consegne ai clienti) a partire da gennaio del prossimo anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/07/2022