Mazda MX-30 si aggiorna, e per il 2022 si ricarica più alla svelta

Come anticipato qualche giorno fa all’evento di presentazione europea di Mazda CX-60 (occasione in cui abbiamo potuto guidare il primo SUV plug-in della casa giapponese), sta arrivando anche in Italia la versione MY2022 del piccolo SUV elettrico MX-30, con tante novità.

Mazda MX-30 MY2022: le porte posteriori si aprono ad armadio

RICARICA PIÙ VELOCE La prima, importante novità consiste nella presenza di un nuovo caricatore di bordo trifase da 11 kW per le ricariche in corrente alternata, che si aggiunge a quello da 50 kW per quelle in corrente continua. Questo ha consentito di ridurre sensibilmente i tempi di un “pieno di elettroni”, che dalle colonnine pubbliche richiede meno di due ore per passare dal 20% all’80% di carica, e solo 26 minuti presso le stazioni di ricarica veloce in corrente continua. La batteria di Mazda MX-30 ha una capacità lorda di 35,5 kWh.

Mazda MX-30 MY2022: visuale frontale

CAMBIA SOUND L’altro aggiornamento tecnico di MX-30 2022 riguarda il suono del motore elettrico trasmesso all’interno dell’abitacolo dagli altoparlanti dell’impianto stereo, più naturale e modulato sulla base della potenza erogata, così da aiutare chi guida a “sentire” quanta coppia viene trasmessa alle ruote dal motore elettrico.

VEDI ANCHE

NUOVI ALLESTIMENTI E COLORI Completamente rinnovata la gamma, che prevede ora due versioni Prime Line ed Exclusive Line, entrambe già ben dotate sul fronte della sicurezza alla guida, con la frenata di emergenza e l’Head Up Display. Dieci le colorazioni complessive, di cui quattro con il tetto nero a contrasto: tra queste il Jet Black e la nuova tinta Zircon Sand, un beige naturale ispirato alla sabbia di zirconio.

Mazda MX-30 MY2022: il fregio sul montante posteriore

Mazda MX-30 Prime Line

La versione di accesso del SUV elettrico giapponese prevede di serie i cerchi in lega da 18”, fari a LED, impianto stereo con otto altoparlanti e Apple Carplay e Android Auto di serie, navigatore, telecamera posteriore, climatizzatore automatico e sensori luce e pioggia.

Mazda MX-30 Exclusive Line

Mazda MX-30 MY2022: i nuovi interni

La versione intermedia del listino aggiunge alcune dotazioni utili per il comfort e per la vita a bordo, come il riscaldamento elettrico di sedili anteriori, volante e parabrezza, retrovisori ripiegabili elettricamente, presa da 150 W e bracciolo centrale posteriore.

Mazda MX-30 Makoto

Mazda MX-30 MY2022: rinnovati alcuni dettagli degli interni

Allestimento top di gamma dell’elettrica giapponese, la versione Makoto aggiunge i fari a matrice di LED, i montanti esterni in grigio satinato o nero lucido, il rivestimento dei sedili in tre diverse tonalità (Modern Confidence bianco con inserti in Denim, Industrial Vintage marrone con inserti in similpelle neri, e il nuovo Urban Expression con rivestimenti totalmente neri). Alcuni dettagli dell’abitacolo sono in sughero, mentre i rivestimenti delle portiere sono in materiale PET derivato da plastica riciclata.

Mazda MX-30 Advantage

Una versione speciale che si colloca tra gli allestimenti Exclusive Line e Makoto, caratterizzata da un buon rapporto qualità prezzo, con tanti accessori della top di gamma (come i fari a matrice di LED, i sedili elettrici con memoria, ADAS per la guida assistita di livello 2) ma a un prezzo inferiore di quasi 2mila euro.

Mazda MX-30 MY2022: i cerchi in lega da 18''

PREZZI Mazda MX-30 2022 può già essere ordinata presso tutti i concessionari Mazda. I prezzi partono dai 36.550 euro della versione Prime Line fino ai 39.400 euro della Makoto, con la versione speciale Advantage a 37.650 euro. Tutti i modelli beneficiano degli incentivi statali (riservati a vetture elettriche con prezzo inferiore ai 35mila euro + IVA) approvati qualche settimana fa.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/05/2022