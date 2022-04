Mazda, il 2022 e il ritorno del rotativo Wankel. L’intervista

Il ritorno del motore Wankel, il debutto del nuovo SUV plug-in CX-60 e le strategie Mazda per il 2022 raccontate dall’AD di Mazda Motor Italia

Qualche giorno fa a Roma Mazda ha presentato il suo nuovo modello di punta, il SUV ibrido CX-60 (qui trovate la nostra anteprima video). Un’auto importante per tanti aspetti: innanzitutto, perché è la prima Mazda con motorizzazione ibrida plug-in. Particolare non trascurabile, tutti i suoi componenti, dal powertrain al cambio alla nuova architettura, sono stati sviluppati internamente. Con i suoi 474 cm di lunghezza è la vettura più grande che la casa di Hiroshima abbia mai portato in Europa, e con i suoi 327 CV di potenza combinata è anche la Mazda di serie più potente di sempre.

VEDI ANCHE

Mazda, intervista a Roberto Pietrantonio: la presentazione della nuova CX-60

L’INTERVISTA Di questo (e altro) abbiamo parlato con Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Motor Italia, che ai nostri microfoni ha anticipato le prossime novità della casa giapponese, a cominciare dal ritorno del motore rotativo Wankel, di un nuovo motore a gasolio (mild hybrid) e del prossimo maxi-SUV CX-80, con tre file di sedili e sette posti. Buona visione!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/04/2022