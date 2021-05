SI TORNA A GUIDARE! Per lasciarsi alle spalle i lunghi mesi di limitazioni e incertezze dovute all’emergenza Coronavirus, Mazda Italia ha organizzato un evento speciale dedicato a tutti i possessori della roadster MX-5 (qui le novità della versione 2021). Si tratta del Raduno Nazionale Diffuso Mazda MX-5 Back to Drive, che si terrà il prossimo 23 maggio 2021 su tutto il territorio nazionale. La kermesse si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria e in contemporanea in tutte le regioni del nostro Paese classificate come “zona gialla”. Mazda MX-5 Back to Drive verrà seguito in diretta da Mazda Radio, la web radio di Mazda Italia che racconterà passo per passo live l’intera giornata.

ITINERARI MOZZAFIATO L’inizio della manifestazione è fissato per le ore 12:00: il momento dell’arrivo degli equipaggi nelle bellissime destinazioni individuate in ciascuna regione. I partecipanti potranno contribuire alla trasmissione chiamando o inviando messaggi via WhatsApp, parlando direttamente con i DJ di Mazda Radio. Il tutto sarà accompagnata anche da una diretta Facebook. Ogni regione coinvolta avrà una o più destinazioni selezionate e l’itinerario si snoderà dall’abitazione di ogni singolo partecipante, sviluppandosi lungo i sentieri più suggestivi di ciascun territorio. Un viaggio alla scoperta dei panorami più belli che l'Italia sia in grado di offrire, come per esempio il passo del Tonale in Lombardia, Monte Terminillo nel Lazio o il parco dell’alta Murgia in Puglia.

COME ISCRIVERSI Non mancheranno poi ospiti speciali, infatti, sempre alle ore 12:00 si collegherà, in diretta da Hiroshima, Nobuhiro Yamamoto, il progettista giapponese che ha dedicato buona parte della sua carriera alla MX-5 Miata e che per l’occasione ha disegnato uno speciale sticker. I possessori di MX-5 potranno iscriversi tramite il sito backtodrive.mazda.it. Quanti non riusciranno a essere presenti o non posseggono ancora una MX-5, avranno invece la possibilità di seguire l’evento live sulla pagina Facebook di Mazda Italia o tramite la web Mazda Radio. Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno giovedì 20 maggio alle ore 18:00.