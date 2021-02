COME TU MI VUOI Lanciata nel 2015, l'odierna generazione di Mazda MX-5 affronta il 2021 con una serie di novità che la rendono ancor più personalizzabile. Mantenendo inalterato il suo carattere grintoso, aggiungendo questa volta piccoli affinamenti pensati per sottolinearne lo stile dinamico e ricercato. MX-5 2021 è disponibile sia nella versione classica Soft Top con tetto ad azionamento manuale in tela, sia RF (Retractable Fastback), con tettuccio rigido retrattile. La spider di Hiroshima è offerta in 7 diverse colorazioni, tra cui spicca l’inedita tinta Deep Crystal Blue Mica. Per quanto riguarda invece l’abitacolo, MX-5 2021 dispone ora, oltre ai rivestimenti in pelle nera e ai sedili riscaldati, di finiture in pelle Nappa Burgundy Red e in pelle Nappa Pure White. Di serie, Apple CarPlay con connessione wireless.

PASSIONE ROADSTER Sempre due le motorizzazioni a listino: un quattro cilindri benzina Skyactiv-G 1.5 da 132 CV o in alternativa lo Skyactiv-G 2.0 da 135 o 184 CV di potenza. Entrambi i propulsori sono abbinati a un cambio manuale a 6 marce, al sistema i-Stop e al sistema i-ELOOP che immagazzina l’energia generata in frenata in un condensatore. Le prestazioni si confermano di alto livello: accelerazione 0-100 Km/h in 6,5 secondi per la Soft Top spinta dal 2.0 litri da 184 CV. Le unità menzionate rientrano inoltre nella normativa antinquinamento Euro 6d.

JINBA ITTAI Grazie a una distribuzione delle masse ben bilanciata e a un assetto sportiveggiante, la MX-5 2021 è la trasposizione meccanica dello spirito Jinba Ittai - l’unione armonica che, nella cultura giapponese, lega il cavallo al suo cavaliere (l’auto e il suo guidatore). Un legame profondo che si ritrova nella suite di sistemi di sicurezza alla guida i-Activsense che comprende: frenata automatica di emergenza anteriore e posteriore (SCBS e SCBS-R), monitoraggio degli angoli ciechi (BSM), rilevamento stanchezza del guidatore (DAA) e fari LED a matrice adattiva (ALH). MX-5 Soft Top con motorizzazione 1.5L Skyactiv-G 132 CV e RF con motorizzazione 2.0L Skyactiv-G 184 C saranno inoltre disponibili anche nell'allestimento esclusivo 100th Anniversary, ispirato alla prima auto Mazda, la R360 Coupé.

ALLESTIMENTI E PREZZI Il line-up della MX-5 2021 prevede due allestimenti, Exceed e Sport, con un listino compreso tra i 31.800 e i 35.450 euro per le versioni soft top, e di 37.950 Euro per la versione hard top RF Retractable Fastback. Quest’ultima è disponibile solo nella motorizzazione più potente e in allestimento Sport. Il prezzo delle versioni celebrative 100th Anniversary è invece di 33.700 euro per la versione soft top 1.5L e di 38.200 euro per la RF 2.0L. Fra le dotazioni di serie della entry-level Exceed spiccano: rivestimenti in pelle, sistema infotainment MZD Connect con navigatore integrato, impianto audio Bose, cerchi in lega e i fari full-LED a matrice. La versione Sport aggiunge: sospensioni sportive Bilstein, barra duomi anteriore, sedili sportivi Recaro e differenziale autobloccante di tipo meccanico. MX-5 2021 è già ordinabile presso gli showroom Mazda, con i primi esemplari attesi nelle concessionarie per il mese di febbraio.