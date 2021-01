CODINO ELEGANTE Nelle scorse settimane vi abbiamo anticipato l’arrivo di Mazda3 2021 con motore Skyactiv-X potenziato a 186 CV, ora giunge la conferma ufficiale che l’elegante due volumi della Casa di Hiroshima sbarca in Italia anche in versione berlina 3 volumi, nome di battesimo, proprio Mazda3 Sedan. Sin dal lancio della quarta generazione di Mazda3, avvenuto nel 2019, il pubblico ha dimostrato curiosità e interesse per un’ipotetica versione berlina. In considerazione di ciò e alla luce dei risultati ottenuti negli altri mercati europei, Mazda ha deciso di arricchire la sua offerta includendo a listino anche questa tipologia di carrozzeria. Seppur queste auto da noi siano una vera e propria nicchia, l’intenzione evidente del Costruttore giapponese è quella di confrontarsi ad armi pari con modelli premium del calibro di Audi A3 Sedan e Mercedes-Benz CLA.

KODO DESING Mazda3 Sedan è un’auto con una personalità distinta rispetto alla versione 5 porte. Si rivolge a un pubblico diverso per età ed esigenze - un target che ricerca eleganza, ma che allo stesso tempo non vuole rinunciare alla versatilità e alla sportività di una hatchback. In linea con i dettami stilistici del Kodo Design, Mazda3 Sedan riunisce in unico movimento fluido, superfici levigate e proporzioni dinamiche che terminano in un elegante codino posteriore. Le tipiche ciglia della calandra anteriore, nere sulla 5 porte, sono ora cromate così da accentuare percezione di qualità che ben si addice a una berlina di razza.

INTERNI PREMIUM La conformazione della carrozzeria, oltre a connotare stilisticamente la vettura, garantisce a Mazda3 Sedan un’eccellente capacità di carico: 450 litri, che diventano 1.138 litri reclinando i sedili posteriori. Per quanto riguarda invece gli interni, poco cambia. Confermato il design, con una plancia semplice ma raffinata del tutto simile a quella della 5 porte. A differenziare la 3 volumi la possibilità, sull’allestimento top di gamma Exclusive, di ottenere rivestimenti esclusivi in pelle Pure White, in alternativa alla classica pelle Black.

MOTORI, ALLESTIMENTI Mazda3 Sedan 2021 è offerta in tre allestimenti con tre motorizzazioni benzina, tutte ibride: Executive con motore M Hybrid Skyactiv-G da 122 CV abbinato al solo cambio manuale 6 marce, Exceed M Hybrid Skyactiv-G da 150 CV, manuale o automatica e infine Exclusive M Hybrid Skyactiv-X da 186 CV anch’essa disponibile con trasmissione manuale o automatica.

PREZZI L’architettura mild-hybrid di questi propulsori da accesso agli incentivi statali di 1.500 euro in caso di rottamazione, a cui si aggiunge l’Ecobonus Mazda da 3.000 euro. Mazda3 Sedan è già ordinabile, mentre l’arrivo nelle concessionarie italiane è atteso per febbraio 2021, con un prezzo di listino che va dai 26.800 euro della versione 2.0L Skyactiv-G 122 CV Executive fino ai 33.500 euro della 2.0L Skyactiv-X Exclusive.