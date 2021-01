SU I CAVALLI, GIÙ I CONSUMI Sul fronte del design e degli interni non cambia nulla, ma proprio come il SUV Mazda CX-30, anche la compatta Mazda3 2021 si rinnova, adottando l'ultima versione del motore a benzina Skyactiv-X SPCCI (Spark Controlled Compression Ignition). La versione da 2.0 litri di cilindrata sviluppa ora 186 CV e una coppia di 240 Nm, contro i 180 CV e 224 Nm del modello uscente. Migliorano nel contempo consumi ed emissioni. Nel ciclo WLTP misto, nuova Mazda3 2.0 Skyactiv X con cambio manuale passa dai 5,8 l/100 km dichiarati in precedenza agli attuali 5,3 l/100 km, con emissioni di CO2 che scendono da 131 a 120 g/km.

I VANTAGGI AL VOLANTE I benefici di cui sopra sono stati ottenuti tramite nuovi pistoni; l'abbassamento del rapporto di compressione da 16,3:1 a 15,0:1; l’ottimizzazione del controllo della combustione e un aggiornamento del software Mazda M Hybrid. In questo modo si è ampliata la fascia di massima efficienza della combustione, con un aumento della coppia lungo tutto l’arco di erogazione che dà maggiore pienezza di risposta, in particolare, ai bassi regimi.

DIESEL ADDIO Il diesel esce definitivamente di scena e tutti i motori della gamma 2021 sono dotati di tecnologia ibrida Mazda M-Hybrid. In questo modo le versioni con cambio manuale godono degli ecoincentivi introdotti dal 1° gennaio 2021. Lo Skyactiv-X 2.0L da 186 CV è proposto anche con trazione integrale i-Activ AWD. A questo, ma solo con trazione anteriore, si affiancano due unità Skyactiv-G a benzina da 122 CV e 150 CV. Quest'ultima e le varianti con Skyactiv-X sono disponibili anche con cambio automatico Skyactiv Drive.

VERSIONI E PREZZI La Mazda3 2021 è già ordinabile a un prezzo di listino compreso tra i 24.100 euro della versione 2.0L Skyactiv-G 122 CV Evolve e i 34.700 euro della 2.0L Skyactiv-X Exclusive, con arrivo nelle concessionarie a partire da febbraio. La versione top, con il 2.0L Skyactiv-X 186 CV e cambio manuale, sarà disponibile anche nell’allestimento 100th Anniversary, che si caratterizza per la colorazione esterna Snowflake White Pearl; i sedili interni in pelle Burgundy Red e i poggiatesta anteriori con logo goffrato; i badge esterni; i coprimozzi centrali con logo esclusivo e ulteriori dettagli celebrativi dei cento anni della Casa di Hiroshima.