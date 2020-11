SFIDA LE HOT HATCH Per i mostri sacri delle compatte sportive potrebbe essere un duro colpo: Volkswagen Golf GTI, Honda Civic Type-R e Renault Megane R.S. Trophy nello 0-100 devono guiardare con grande rispetto la nuova Mazda3 Turbo 2021, che pur senza vantare una connotazione altrettanto pistaiola riesce a tenere il passo delle hot hatch più accreditate. Addirittura superando la tedesca nello scatto da ferma. Lo dimostra il video che condivido qui sotto, in cui un fortunato proprietario ottiene uno strabiliante tempo di 5,75'' per raggingere le 60 miglia l'ora (96 km/h).

COSA C'È SOTTO Il risultato, come si può leggere nella descrizione del video su Youtube, è stato ottenuto con benzina a 93 ottani (quindi di qualità più scadente rispetto a quella delle normali pompe italiane), serbatoio al 50%, controllo di trazione disattivato, il driving mode Sport e il cambio libero di lavorare in automatico: senza interferenze del guidatore con i paddle dietro al volante. La potenza del motore e la trazione integrale hanno fatto il resto. D'altra parte, il motore della Mazda3 è un quattro cilindri turbo da 2,5 litri con 253 CV e 434 Nm di coppia e grazie a mezzo litro di vantaggio supera i 231 CV e 350 Nm che la Golf GTI eroga se alimentata dalla stessa benzina americana. Peccato che... la Mazda3 Turbo non sia venduta in Italia, perché la qualità della compatta giapponese è risultata evidente in occasione del confronto con Ford Focus e Seat Leon mild-hybrid.