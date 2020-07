È REALTÀ La notizia era nell'aria. Vi avevamo infatti già anticipato le indiscrezioni che volevano una Mazda3 Turbo in cantiere, e oggi possiamo confermarlo. L'auto è stata già ampiamente anticipata sul canale YouTube di Mazda Messico, ma la presentazione ufficiale per l'America si terrà domani. Scopriamo le caratteristiche della nuova hot hatch sovralimentata nel video.

MAZDA3 TURBO Quale migliore occasione di presentare un'auto nuova, se non i 100 anni del marchio? Ecco che nuova Mazda3 turbo arriva nell'anno dei festeggiamenti per il grande traguardo della Casa di Hiroshima. Ovvio che gli occhi sono tutti puntati sul propulsore sovralimentato: ad equipaggiare Mazda3 Turbo troviamo un'unità da 2,5 litri con 230 CV e 420 Nm di coppia, abbinato alla trazione integrale e al cambio automatico Skyactive a 6 marce.

PREZZI E DISPONIBILITÀ Il prezzo della nuova Mazda3 Turbo in Messico sarà l'equivalente di 19.100 euro circa per la versione Grand Touring e di 20.700 euro circa per la Signature. L'auto sarà disponibile in pre-ordine, secondo quanto affermato nel video di Mazda Messico, a partire dal 20 luglio; l'arrivo della versione berlina, invece, è previsto per il prossimo anno. Se la vedremo o meno in Italia è difficile da dire al momento: una volta che sarà stata presentata negli Stati Uniti, scopriremo qualcosa in più.

DOMANI LA PRESENTAZIONE Stando al video pubblicato da Mazda USA sul proprio canale YouTube, domani sarà la volta della presentazione ufficiale di Mazda3 Turbo 2021. Cosa ne dite di seguirlo in diretta qui con noi?