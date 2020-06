TURBO E INTEGRALE Dell'attuale Mazda3 Skyactiv-X vi abbiamo detto tutto in occasione della nostra prova su strada. Dagli USA arrivano ora rumors di una presunta futura versione con motore turbo e trazione integrale. Di che si tratta?

PERFORMANCE Da un presunto documento ancora top secret, la stampa Usa avrebbe appreso come Mazda3 MY 2021 verrebbe dunque offerta anche con motore benzina sovralimentato e trazione AWD. Tutti i modelli turbocompressi sarebbero indicati come ''6A'', dunque abbinati al cambio automatico. Non poca curiosità ha destato un'altra sigla, ''PP'', che per i più inclini a cavalli e kilowatt è stato subito interpretato come Performance Pack (Pacchetto Prestazioni), anche se, in realtà, potrebbe semplicemente trattarsi di un Premium Pack, quindi di una versione più accessoriata.

IL MOTORE I dettagli sul possibile motore turbocompresso sono ancora ignoti. Potrebbe trattarsi del quattro cilindri sovralimentato da 2,5 litri utilizzato dai modelli USA come Mazda6, CX-5 e CX-9. Questo propulsore turbo vanta 250 CV e 420 Nm, valori che renderebbero senza dubbio interessante anche la più piccola Mazda3. Lo vedremo anche in Italia o sarà destinato solo alle highways americane? Indagheremo.