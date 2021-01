AGGIORNAMENTI Mazda annuncia l'arrivo del nuovo CX-5 2021, il SUV di medie dimensioni della Casa di Hiroshima. Non uno stravolgimento, ma certamente un aggiornamento su più punti di vista, dal motore all'infotainment, con l'arrivo di una speciale versione sportiva denominata Homura.

Tanti miglioramenti al propulsore e numerosi accorgimenti tecnici per la nuova Mazda CX-2021. Gli ingegneri giapponesi hanno lavorato per una riduzione sensibile degli attriti, hanno aggiornato la trasmissione automatica, affinato la trazione integrale i-Activ AWD e ottimizzato il funzionamento del pedale dell’acceleratore, per una migliore risposta. Sono 4 le motorizzazioni disponibili su CX-5 2021, così come per la precedente versione: si tratta di 2 benzina Skyactiv-G, un 2,0 litri da 165 CV e un 2,5 litri da 194 CV - entrambi dotati di tecnologia per la disattivazione dei cilindri - e 2 unità diesel Skyactiv-D, rispettivamente da 150 CV e 184 CV, dotate di doppia turbina a geometria variabile. È proprio questa a garantire una elevata coppia, con valori di 380 Nm per la prima e 445 Nm per la variante più performante. Migliorano anche le emissioni di CO2 nel ciclo WLTP - facendo segnare -7% rispetto al precedente modello - che pongono la CX-5 ai vertici del segmento in termini di efficienza anche rispetto a concorrenti dotati di propulsori di cilindrata inferiore.

Il sistema infotainment di Mazda CX-5 2021 è completamente nuovo ed è caratterizzato da un display centrale da 10,25 pollici e da una gamma ampliata di funzionalità e servizi di connessione governabili dal proprio smartphone tramite l'app My Mazda. Si potranno infatti ricevere informazioni sullo stato dell’auto come il livello liquidi, la pressione pneumatici, il blocco delle porte a distanza e la funzione di ricerca vettura in parcheggio. Si potrà anche scegliere di inviare al navigatore dell’auto il percorso prescelto sul proprio smartphone, prendere contatto con la concessionaria e richiedere la prenotazione del servizio in officina o l’assistenza stradale, nonché ricevere notifiche in merito all'attivazione del nuovo sistema di antifurto perimetrico e volumetrico dell’auto, ora di serie.

Sul nuovo CX-5 2021 sarà anche disponibile - col 2,0 litri Skyactiv-G 165 CV e il 2,2 litri diesel Skyactiv-D 184 CV integrale dotato di cambio manuale - nell’esclusivo allestimento 100th Anniversary, ispirato alla prima auto Mazda, la R360 Coupé. Questa versione, come gli altri modelli Mazda Anniversario, si caratterizzerà per la colorazione esterna Snowflake White Pearl a contrasto con i sedili interni in pelle Nappa Burgundy Red, poggiatesta anteriori con logo a rilievo, badge esterni, coprimozzi centrali con logo esclusivo e una serie di ulteriori dettagli.

In giapponese Homura significa fuoco o fiamma e Mazda CX-5 in questa versione (quella della foto di apertura) si caratterizza per una serie di dettagli esclusivi che le conferiscono un aspetto più grintoso e sportivo. Ci sono i cerchi da 19” e i gusci degli specchietti retrovisori esterni di nero lucido, mentre l'abitacolo presenta interni con sedili rivestiti in pelle Black, davanti riscaldabili elettricamente, con la parte centrale in tessuto scamosciato, cuciture rosse e inserti in nero lucido.

Il listino della nuova Mazda CX-5 2021 parte da 33.150 euro per la versione Business 2,0 benzina 165 CV 2WD cambio manuale, per arrivare ai 49.550 euro della esclusiva 100th Anniversary con motorizzazione diesel 2,2 da 184 CV, trazione integrale i-Activ AWD e cambio automatico. La Mazda CX-5 è già ordinabile presso gli showroom Mazda e, per gli acquisti effettuati entro il 31 marzo, è previsto in omaggio l’esclusivo Celebration Pack, che offre una gamma di servizi del valore di oltre 2.000 euro. Il Pack contiene il programma di servizi integrati Mazda Best5 - che estende la copertura dai guasti imprevisti della vettura fino a 5 anni e 200.000 km - e il pacchetto di manutenzione ServicePlus Essence, che include i primi 5 tagliandi di manutenzione programmata.