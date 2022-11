Mazda CX-60: debutta la nuova colorazione Rhodium White

In concomitanza con il debutto di nuova Mazda CX-60 (qui il nostro primo contatto), la Casa di Hiroshima presenta la tinta Rhodium White. Questa inedita colorazione verrà introdotta dapprima sul SUV plug-in e successivamente sarà disponibile anche per CX-5. ''(la lucentezza metallica di Rhodium White) Rafforza la sensazione di solidità della forma dell’auto, esaltando i dettagli, anche laddove è difficile esprimerne le sfumature […] l'impressione generale del bianco è che sia puro, pulito e abbia un aspetto elegante'', spiega Keiichi Okamoto, Senior Creative Expert nella Design Division. La profondità e la raffinata granatura di Rhodium White accentuano inoltre le ombre che sono state scolpite in ossequio ai dettami stilistici del Kodo Design. L’interazione tra vernice e metallo ha richiesto anni di duro lavoro e innovazione per essere ottenuta.

Mazda CX-60: il primo SUV plug-in della Casa giapponese

TECNICA SOPRAFFINA Come per le colorazioni Soul Red Crystal e Machine Grey, il Rhodium White utilizza scaglie di alluminio per creare uno strato riflettente uniforme con uno spessore di 0,5 micron. Per applicare la vernice alla perfezione, viene utilizzato l'ingegnoso metodo takuminuri, con robot che imitano i movimenti di un artigiano e applicano ogni strato con precisione assoluta. ''L'ispirazione per la tinta Rhodium White proviene dall'estetica giapponese, l'estetica della sottrazione del mondo Zen: se a un colore si toglie il pigmento, si finisce con l'arrivare al bianco'', aggiunge Okamoto. ''La vernice bianca richiede più strati perché è più trasparente. Tuttavia, siamo stati in grado di ottenere lo stesso candore riducendone lo spessore di quasi il 30%.''

VEDI ANCHE

Mazda CX-60: badge posteriore

UN COLORE UNICO ''La sfida più grande è stata eliminare le irregolarità'', afferma Okamoto. ''Tutti i colori takuminuri hanno questa tendenza, ma il Rhodium White è stata la sfida assoluta, dal perfezionamento del prototipo nella fase di concezione del design fino alla produzione di serie. Insieme a Soul Red Crystal e Machine Grey, il Rhodium White diventa il terzo colore tipico del marchio. Soul Red Crystal ha espresso sportività e passione. Machine Grey è stata la dimostrazione della nostra ricerca estetica nei macchinari. Per il nuovo bianco, volevamo trasmettere invece un messaggio di elevazione a un livello superiore”, conclude Okamoto.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 03/11/2022