Tonale Tributo Italiano & Co., cos'ha in più (davvero) il nuovo top di gamma Alfa

Chi avesse acceso la tv nei giorni scorsi, le avrà già senz'altro viste passeggiare in fila indiana tra le strade di Matera, la location scelta per lo spot promozionale. Il breve videoclip non spiega tuttavia (perché non è suo compito) quali caratteristiche distinguono un'Alfa Romeo Tributo, da un'Alfa Romeo qualsiasi della gamma attuale. Perché Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano, così come Giulia Tributo Italiano e Stelvio Tributo Italiano, sono di ciascun modello il ''top del top'' (varianti Quadrifoglio a parte, of course) non solo grazie al trattamento di bellezza (alcuni optional sono in comune, alcuni sono individuali). La serie speciale che omaggia le origini del marchio, l'eccellenza made in Italy, il carattere sportivo Alfa, è una serie speciale che è speciale pure da guidare. In realtà, nessuna nuova soluzione tecnica. Piuttosto, il meglio della tecnica a disposizione in Alfa (o quasi). Ecco perché il listino prezzi è piuttosto elevato (ma in un caso, non il più elevato). Nel dettaglio, da Tonale (la best seller) ai due ''senatori'' della compagnia (Giulia e Stelvio), ecco quali accessori entrano nel pacchetto. Prima, clicca Play sulla foto di cover per un video motivazionale (no, non è quello che passa alla tv, è un altro).



Gamma Tributo Italiano, le Alfa ''patriottiche''

ESTERNI L'edizione Tributo Italiano del SUV compatto del Biscione scalza dunque l'allestimento Veloce dal ruolo di allestimento top di gamma. Tra le principali caratterizzazioni esterne: la vernice esterna (esclusivamente) in una delle tre colorazioni della bandiera italiana (Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa) abbinata al tetto nero a contrasto, in opzione anche in configurazione tetto apribile (optional), il body-kit in tinta carrozzeria (inserti laterali paraurti anteriore e posteriore, archi ruota e minigonne) con skid plate e inserti laterali e anteriori in Dark Miron opaco, la bandierina tricolore sulla calotta degli specchietti, la griglia frontale in Dark Miron con inserto “V”, i cerchi in lega da 20 pollici abbinati a pinze freno Brembo rosse. Completano il pack i fari full-LED Matrix adattivi e i doppi terminali di scarico cromati (sulla Plug-In Hybrid Q4).

Tonale Tributo Italiano

INTERNI Negli inserti in pelle nera dei nuovi sedili sportivi esordisce il trattamento traforato con accenni in rosso, mentre sui poggiatesta anteriori è ricamato l’inedito logo distintivo della serie speciale. Nuove anche le cuciture rosse su plancia, sedili e pannelli porta. Infine, Tonale Tributo Italiano offre la nuova fascia della plancia “carbon design” con logo Alfa Romeo con illuminazione ambientale e il battitacco in alluminio. Di serie clima bi-zona, volante riscaldato con palette in alluminio solidali con il piantone, luce ambiente, sedili anteriori riscaldati, impianto audio Premium a 14 altoparlanti firmato Harman Kardon, portellone posteriore elettrico “hands-free”.

La caratteristica fascia sulla plancia retroilluminata

MOTORI E TELAIO Tonale Tributo Italiano si può scegliere in formato 1.5 Hybrid 160 cv, motore benzina mild hybrid 48 volt con cambio automatico TCT a 7 rapporti, oppure 1.3 Plug-In Hybrid Q4 280 cv. Non disponibile, invece, per il diesel 1.6 Multijet 130 cv. Di serie le sospensioni attive “Dual Stage Valve'', con smorzamento a controllo elettronico che si adattano istante per istante alle condizioni di guida, permettendo la scelta tra un comportamento più orientato alle prestazioni, oppure al comfort.

Mild hybrid o Plug-in, la Diesel no

ADAS Lato sicurezza, di serie cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, riconoscimento segnali stradali. Il Pack Techno per guida autonoma livello 2 (Lane Centering e Traffic Jam Assist), telecamera 360°, Blind Spot Detection, sensori parcheggio frontali, posteriori, laterali e park Assist con funzione parallela, perpendicolare ed Exit Assist, è invece un optional da 1.800 euro.

La riconosci anche dagli specchietti

PREZZO E PROMO Per Tonale 1.5 160 cv Hybrid Tributo Italiano, prezzo di listino di 50.150 euro, cioè +3.500 euro rispetto all'equipaggiamento Sprint. Con leasing Liberamente Alfa Lease, prezzo promo di 46.710 euro, primo canone anticipato 10.980 euro, 35 canoni mensili da 350 euro, valore di riscatto 31.677 euro.

Giulia Tributo Italiano

ESTERNI In configurazione Tributo Italiano, nuovo top di gamma sopra Giulia Competizione, la berlina Alfa si distingue anch'essa per la vernice esterna (esclusivamente) in una delle tre colorazioni della bandiera italiana (Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa) abbinata al tetto nero a contrasto, il body-kit in tinta carrozzeria (inserti laterali paraurti anteriore e posteriore, archi ruota e minigonne), la bandierina tricolore sulle calotte specchi, la griglia frontale nera con inserto “V”, i cerchi in lega da 19 pollici abbinati a pinze freno Brembo rosse.

Tetto nero a contrasto

INTERNI Sui nuovi sedili sportivi esordisce il trattamento traforato con accenni in rosso, sui poggiatesta anteriori è ricamato l’inedito logo distintivo della serie speciale, nuove cuciture rosse su plancia, sedili e pannelli porta. Sempre di serie clima bi-zona, volante riscaldato con palette in alluminio solidali con il piantone, luce ambiente, sedili anteriori riscaldati, impianto audio Premium dotato di 14 altoparlanti firmato Harman Kardon, portellone posteriore elettrico “hands-free”.

Il ''Tributo'' sui poggiatesta

MOTORE E TELAIO Giulia Tributo Italiano può essere equipaggiata con il propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 cv oppure il 2.2 Turbo Diesel da 210 cv, entrambi con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. A disposizione anche il 2.2 Turbo Diesel da 160 CV a trazione posteriore. Di serie le sospensioni attive “Dual Stage Valve'', con smorzamento a controllo elettronico.

ADAS Di serie cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, riconoscimento segnali stradali, monitoraggio angolo cieco. Il Pack Techno per la guida autonoma livello 2 (Traffic Jam Assist, Intelligent Speed Control, Highway Assist System) è invece un optional da 1.500 euro.

Sospensioni a controllo elettronico di serie

PREZZO E PROMO Per Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel 210 cv Q4 Tributo Italiano, prezzo di listino di 63.850 euro, ovvero soli +300 euro rispetto all'allestimento Competizione. Con leasing Alfa Romeo, prezzo promo di 56.308 euro, primo canone anticipato di 12.731 euro, 35 canoni mensili da 450 euro, valore di riscatto di 37.459 euro.

Stelvio Tributo Italiano

ESTERNI Stesse caratterizzazioni estetiche (o quasi) di ''sorella'' Giulia. In versione Tributo Italiano, nuovo top di gamma sopra Stelvio Competizione, il SUV ammiraglio Alfa include vernice esterna (esclusivamente) in una delle tre colorazioni della bandiera italiana (Rosso Alfa, Verde Montreal e Bianco Alfa) abbinata al tetto nero a contrasto, il body-kit in tinta carrozzeria (inserti laterali paraurti anteriore e posteriore, archi ruota e minigonne), la bandierina tricolore sulle calotte specchi, la griglia frontale nera con inserto “V”, i cerchi in lega da 21 pollici abbinati a pinze freno Brembo rosse.

Body-kit in tinta

INTERNI Vedi Giulia. Sedili sportivi con trattamento traforato con accenni in rosso, poggiatesta anteriori con logo distintivo della serie speciale, nuove cuciture rosse su plancia, sedili e pannelli porta. Sempre di serie clima bi-zona, volante riscaldato con palette in alluminio solidali con il piantone, luce ambiente, sedili anteriori riscaldati, impianto audio Premium dotato di 14 altoparlanti firmato Harman Kardon, portellone posteriore elettrico “hands-free”.

L'abitacolo sportivo

MOTORE E TELAIO Anche Stelvio Tributo Italiano può essere equipaggiata con il propulsore 2.0 Turbo benzina da 280 cv oppure il 2.2 Turbo Diesel da 210 cv, entrambi con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4. A disposizione anche il 2.2 Turbo Diesel da 160 CV a trazione posteriore. Di serie le sospensioni attive “Dual Stage Valve'', con smorzamento a controllo elettronico, manca invece - a differenza di Stelvio Competizione - il differenziale posteriore autobloccante.

ADAS Sempre di serie cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, assistenza al mantenimento di corsia, riconoscimento segnali stradali, monitoraggio angolo cieco. Il Pack Techno per la guida autonoma livello 2 (Traffic Jam Assist, Intelligent Speed Control, Highway Assist System) è invece un optional da 1.500 euro.

Costa meno di Stelvio Competizione

PREZZO E PROMO Per Alfa Romeo Stelvio 2.2 Turbo Diesel 210 cv Tributo Italiano, prezzo di listino di 69.950 euro, ovvero +4.300 euro rispetto all'allestimento Veloce, ma -700 euro rispetto all'ancor più sportivo allestimento Competizione. Con leasing Alfa Romeo, prezzo promo di 61.676 euro, primo canone anticipato di 13.249 euro, 35 canoni mensili da 450 euro, valore di riscatto di 43.439 euro.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/01/2024