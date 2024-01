Alfa Romeo Giulia 2017-18: pompa della benzina debole negli USA?

Negli USA, la National Highway Traffic Safety Board (NHTSA) starebbe esaminando 12 malfunzionamenti segnalati da altrettanti clienti relativi alla pompa carburante delle Alfa Romeo Giulia 2017-2018. NHTSA riferisce che il problema potrebbe interessare le Giulia equipaggiate sia con il motore a quattro cilindri a benzina da 2,0 litri sia con il V6 bi-turbo da 2,9 litri della versione Quadrifoglio da 510 CV. In particolare, un improvviso abbassamento della pressione di alimentazione sembra aver causato, in alcuni casi, perdite di potenza o addirittura lo spegnimento del motore. Tale problema avrebbe causato, finora, solo un lieve infortunio, ma l'agenzia americana vuole pesare con cura i reali rischi per la sicurezza stradale.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: 2.9 V6 cilindri biturbo benzina in alluminio

VEDI ANCHE

VALUTAZIONE PRELIMINARE Nelle discussioni con l'Alfa Romeo, l'autorità di regolamentazione ha scoperto che la casa automobilistica aveva emesso un bollettino di servizio tecnico relativo al modulo della pompa del carburante che consigliava ai tecnici di sostituire l'unità in alcuni casi. In questa fase non è dato sapere se gli inconvenienti registrati siano relativi a vetture in cui la prevista sostituzione non è stata effettuata. Con la valutazione preliminare avviata, NHTSA indagherà l'entità, l'insorgenza e la causa sottostante di questi problemi. Se dovesse determinare che esiste un rischio troppo elevato per la sicurezza, potrebbe richiedere un richiamo che interesserebbe circa 22.000 Alfa Romeo Giulia negli Stati Uniti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 11/01/2024