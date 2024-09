Onda lunga airbag Takata: il punto sui richiami Citroen e DS

Stellantis: in Italia sostituiti airbag su 46 mila C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019. Come effettuare il "check-in" online

Su scala globale, almeno in senso giudiziario, tutto cominciò nel 2014 (anche se i primi malfunzionamenti risalgono al 2008). A dieci anni di distanza, uno dei maggiori scandali dell'industria dell'auto continua a influenzare le politiche dei Costruttori. Caso airbag Takata: tante le Case e i Gruppi ancora coinvolti, tra i quali Stellantis. La quale Stellantis è tutt'oggi impegnata nella gestione dei richiami dei dispositivi in dotazione ad alcuni modelli dei marchi, ora, sotto la sua egida. Marchi tra i quali Citroen e DS. La campagna di richiamo degli airbag che equipaggiano precedenti generazioni di Citroen C3 e DS3 è scattata a maggio 2024. A qualche mese di distanza, qual è il quadro? Alcune cifre (più le istruzioni per l'uso, a beneficio dei ritardatari).

Citroen C3 (generazione precedente): in corso la campagna di richiamo airbag

GRANDI MANOVRE Fino a metà settembre 2024, in relazione alla campagna di sostituzione airbag Takata dei modelli Citroen C3 e DS3 prodotti tra il 2009 e il 2019, in Francia, Italia, Spagna e Portogallo Stellantis comunica di aver ''completato le sostituzione su 161.000 veicoli, con ulteriori 209.000 sostituzioni già programmate, di prossima esecuzione''. Per garantire la mobilità dei suoi clienti, nei quattro Paesi Stellantis avrebbe inoltre ''mobilitato 43.600 veicoli di cortesia''.

IN ITALIA Nel nostro Paese, fa sapere Stellantis, ''al 18 settembre gli airbag Takata sono stati sostituiti su più di 46.000 veicoli Citroen C3 e DS3, mentre oltre 127.000 veicoli coperti dal richiamo hanno già effettuato il check-in''. Sarebbe infine ''in fase di pianificazione l’intervento su 70.000 veicoli''.

DS3 (2009-2019), l'altro modello interessato dai richiami

COME FARE PER Tutti i proprietari di veicoli interessati dal richiamo, sostiene Stellantis, hanno già ricevuto lettere raccomandate con istruzioni chiare su come procedere per l’intervento necessario. In sostanza, ai clienti viene chiesto di completare una semplice procedura di registrazione online (il cosiddetto “check-in”), utilizzando i riferimenti indicati nelle predette lettere e collegandosi al sito web dedicato, accessibile anche tramite QR code indicato nelle medesime lettere. Tale procedura può altresì essere completata contattando il Call Center dedicato al numero 800598942 o rivolgendosi direttamente al proprio concessionario di fiducia, contatti ai quali fare riferimento per ogni ulteriore esigenza di supporto, inclusa la necessità di un’auto sostitutiva.

Airbag Takata, scandalo internazionale

LAVORI IN CORSO Stellantis tiene a ricordare come Citroën, per supportare i propri clienti coinvolti nella campagna di richiamo, abbia avviato numerose iniziative. Tra le quali, ''un incremento senza precedenti della flotta e della capacità di stoccaggio di veicoli di cortesia e l’implementazione di diverse misure per aumentare la capacità di riparazione della rete, non ultima la 'repair@plant', vale a dire la riparazione presso gli stabilimenti Stellantis in Italia''. La Casa francese avrebbe inoltre ''più che raddoppiato la fornitura settimanale di nuovi airbag, raggiungendo i limiti tecnici della catena di approvvigionamento a fronte delle specificità dei componenti in questione, e ampliato la capacità della rete di concessionari per eseguire le sostituzioni degli airbag''. Citroën, conclude la nota, ''si impegna a mettere in campo ogni sforzo necessario al fine di servire i propri clienti e soddisfare le loro esigenze di mobilità''.

Pubblicato da La Redazione, 24/09/2024