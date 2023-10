Guida autonoma e airbag: Mercedes pensa a proteggere chi è sdraiato

Partiamo da un presupposto e cioè che questa notizia, oggi, può essere classificata come una interessante curiosità. Adesso veniamo ai fatti e cioè che Mercedes-Benz sta sviluppando un airbag speciale per le sue prossime auto a guida autonoma. Il fatto è che la sua funzione sarà quella di proteggere guidatore e passeggero nel caso fossero sdraiati con lo schienale reclinato per farsi un riposino mentre l’auto ha il comando della guida. Infatti, il costruttore tedesco è attualmente leader nel segmento della guida autonoma, infatti recentemente è diventato il primo produttore automobilistico a lanciare il Livello 3 negli Stati Uniti.

Sicurezza Mercedes: un airbag per le auto a guida autonoma Livello 3UN SISTEMA DI PROTEZIONE INNOVATIVO Ma a differenza del Full Self-Driving di Tesla, che è ancora classificato come sistema di Livello 2, non importa quanto sostengono i suoi fan, il Drive Pilot di Mercedes non ha bisogno di monitoraggio costante. Il conducente può, ad esempio, abbassare lo schienale e sistemarsi bello comodo per leggere un libro. Il sistema funziona solo a velocità fino a circa 65 km/h e su alcune autostrade ad alta densità di traffico poiché i sensori sono troppo lenti per reagire a velocità superiori a tale velocità, ma visti i rapidi progressi compiuti nella guida autonoma negli ultimi anni, probabilmente passerà poco tempo prima che una persona possa sdraiarsi completamente e farsi un bel pisolino ad andatura autostradale.

Sicurezza Mercedes: airbag frontale per passeggeri posterioriCOSA DICE IL CAPO DELLA SICUREZZA E qui, veniamo allo sviluppo del nuovo airbag. Infatti, se ci pensate, il fatto di essere sdraiati è un bel problema, poiché il pallone salvavita montato sul volante è praticamente inutile se sei disteso a pancia in su sul sedile anteriore. E dai media britannici arrivano notizie che il dipartimento di sicurezza di Mercedes si è messo all’opera per trovare una soluzione concreta. ''Parliamo del prossimo decennio: se guidi in posizione rilassata senza volante nella guida autonoma di livello 3, non sei davanti all'airbag'', ha affermato Paul Dick, direttore della sicurezza dei veicoli Mercedes-Benz. ''Dobbiamo pensare a come proteggere le persone in questa posizione. Questo sarà il compito di domani''. I sedili reclinabili nella seconda fila sono disponibili solo sui modelli di fascia alta come la Classe S e, naturalmente, le Maybach. Ma Dick ammette che la Mercedes si sta avvicinando al punto in cui questi lussuosi sedili saranno solidali alla prima fila, il che significa che l’airbag di oggi ha bisogno di essere ripensato. ''Forse non usciranno più dal volante, forse li combineremo con la cintura di sicurezza o con il montante B o con i sedili stessi. Abbinarlo alla guida assistita sarà una cosa nuova'', ha dichiarato Dick.

Sicurezza Mercedes: l'ammiraglia Classe S al top per la protezione dei passeggeriCOMBINAZIONE DI SISTEMI DI SICUREZZA Ma il problema va oltre gli airbag. I modelli Mercedes sono anche dotati del sistema Pre-Safe, che predispone tutto per la massima protezione quando un incidente è ormai inevitabile. Un esempio sono i pretensionatori delle cinture di sicurezza, che trattengono il conducente e i passeggeri in una normale posizione di seduta. Questa è un'idea brillante se assumete una normale posizione di seduta, ma può causare ulteriori danni se il passeggero sta sonnecchiando sul sedile anteriore. Queste sono tutte cose che Mercedes dovrà considerare quando in futuro passerà al Livello 4, dove il guidatore non deve prestare attenzione ma può comunque prendere il controllo quando ne ha voglia. Detto questo, terremo d'occhio le domande di brevetto poiché se Mercedes è già al lavoro, le domande agli uffici preposti inizieranno ad arrivare da Stoccarda. Stay tuned!

