ChatGPT anche sulle Citroen. Chiacchiere, ma anche più sicurezza. Dicono

Comfort di marcia, comfort sensoriale a tutto campo. Sul benessere a bordo, Citroen ha costruito gran parte della propria reputazione e nel comunicare che ChatGPT - una sigla che crediamo sia ormai familiare a tanti di noi - sale ora su (quasi) tutti i suoi modelli, insiste proprio sul tema della serenità alla guida. Il più famoso dei programmi di Intelligenza Artificiale generativa equipaggia, a partire dal 31 luglio 2024, le vetture Citroen C4, C4 X, C5 X, Berlingo e SpaceTourer. Solo Citroen C3, per ora, è esclusa dal servizio. Ma mai dire mai. D'accordo, hai ChatGPT. E di cosa te ne fai, esattamente? Non è domanda provocatoria. Ci chiediamo solo se gli utenti, alla fin fine, sfruttano questa nuova funzione, oppure no. Se chiedi a Citroen, la risposta è sì.

ChatGPT è a disposizione anche su nuova Peugeot 3008

COME TI CAPISCO Test effettuati da Citroen a maggio 2024 avrebbero dimostrato che l'integrazione tra il procollo di riconoscimento vocale integrato nel sistema di infotainment di bordo e il miracoloso software di OpenAI è in grado di ridurre di circa il 68% gli episodi di incomprensione uomo-macchina. Sai, quando ti senti rispondere: ''Non ho capito la domanda''. Ecco, ChatGPT fluidifica il rapporto tra l'utente e tutti i servizi di uso comune come la navigazione, la telefonia, la climatizzazione, etc. Gli stessi test avrebbero infatti evidenziato che il migliore feedback agli input impartiti al sistema avrebbe aumentato l'uso del riconoscimento vocale di quasi il 70%. A tutto vantaggio, in conclusione, della sicurezza di guida: richiamo una funzione senza togliere lo sguardo dalla strada. Se poi ChatGPT, rispetto al software Citroen, è anche più ''colto'' e sa rispondere a domande di cultura generale, tanto meglio (leggi la prova pratica di Emanuele su DS 4). Ma a noi premono cose come guida sicura e buon funzionamento dei pacchetti di accessori. E se ChatGPT aumenta il grado di sicurezza anche di mezzo punto, è ben accetto. A quale prezzo?

VEDI ANCHE

ChatGPT è già disponibile anche sui modelli DS Automobiles

IN ABBONAMENTO La discriminante è la tempistica. Per i clienti Citroen che hanno ordinato un veicolo dopo il 3 luglio 2023, ChatGPT integrato è incluso nel pacchetto Connect Plus. L'abbonamento al quale è gratuito per i primi 12 mesi, con la possibilità di rinnovo a 9,90 euro/mese. Se la prova gratuita di 12 mesi è ancora attiva, ChatGPT viene aggiunto automaticamente al pacchetto senza costi aggiuntivi per il periodo di prova rimanente. Se invece la prova del pacchetto Connect Plus è scaduta, ChatGPT viene reso disponibile al momento del rinnovo dell'abbonamento a Connect Plus. Per i clienti che infine avessero ordinato un veicolo prima del 3 luglio 2023, ChatGPT sarà disponibile all'acquisto come funzione on-demand per 1,50 euro/mese o 15,00 euro/anno tramite il contratto di servizi connessi Connected Navigation. Tentar non nuoce.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/07/2024