Skoda Elroq va in onda su... Skodagram. Segui la diretta streaming

Tutto quello che avremmo potuto condividere sin qui, lo abbiamo condiviso. Dalle primissime voci ai primi schizzi, dalle foto del prototipo agli ultimi video teaser. Oggi è il giorno in cui lasciamo che ad esprimersi sia nuova Skoda Elroq in prima persona. La diretta streaming della world premiere, evento per il quale è stata scelta Praga, è on air sulla pagina Instagram di Skoda. Clicca qui oggi (martedì 1° ottobre) alle ore 19.30 per assistere alla cerimonia di presentazione di un modello che ha (o che avrà) il proprio perché. Come antipasto, un mini video di preview.

VEDI ANCHE

SIMPLY ELECTRIC Ennesima espressione della piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen, ideologicamente parlando Skoda Elroq si classifica come una sorta di controfigura full electric di Skoda Karoq, auto la cui carriera non dovrebbe durare ancora a lungo. O come l'alterego Skoda di Volskwagen ID.4, se vi piace. O ancora, come sorellina della più voluminosa Skoda Enyaq. Quindi, Elroq un SUV ad emissioni zero (allo scarico) di dimensioni medie (4,50 metri circa di lunghezza), dal design aerodinamico (la silhouette è stata anticipata dal muletto in camouflage), dagli interni che a loro volta elevano il concetto Simply Clever a un nuovo livello, infine con un mix di propulsori (da 170 CV a 300 CV) e pacchi batteria (55 kWh o 82 kWh) piuttosto ampio. Sarà ampio pure l'intervallo tra il prezzo di ingresso e il prezzo della top di gamma. E i prezzi sono proprio ciò che ci interessa maggiormente: oggi è la volta buona che ci faremo un'idea (da 40.000 euro?). Altro mini video di anteprima e poi... a Elroq la parola.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/10/2024