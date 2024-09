Skoda Elroq: gli schizzi anticipano il SUV compatto elettrico

In occasione del #WorldEVDay, Škoda ha svelato nuovi dettagli sul prossimo SUV compatto 100% elettrico, Elroq. Questo modello è il primo della casa automobilistica ad adottare il linguaggio di design Modern Solid di cui i disegni ufficiali ci forniscono un'anteprima. Al frontale, la cosiddetta ''Tech-Deck Face'' e le luci Matrix-LED sono integrate in un paraurti dallo stile audace. Altri elementi distintivi includono dettagli in Unique Dark Chrome e il nuovo colore Timiano Green per la carrozzeria, esclusivo di Škoda Elroq. Ma cos'è la Tech-Deck Face? Buona domanda...

Skoda Elroq, il disegno del posteriore

PER CAPIRCI La Tech-Deck Face è la struttura piatta e larga che sostituisce la tradizionale calandra Škoda. Qui si combina con i fari sdoppiati, dalla sezione superiore più sottile, che si estende senza soluzione di continuità nei passaruota. La parte posteriore di Elroq sfoggia un evidente spoiler al tetto, a sottolineare un'immagine sportiva, e sottili luci a LED. Ulteriori punti salienti visivi includono gli esclusivi accenti in Unique Dark Chrome, come la scritta posizionata centralmente sul portellone posteriore e il logo Škoda in 2D che troviamo sui cerchi in lega.

Skoda Elroq, disegno degli interni

LE SPIEGAZIONI DELL'AUTORE “Škoda Elroq incarna il nostro nuovo linguaggio stilistico Modern Solid e porta il design esterno a un livello ulteriore di evoluzione, grazie all’accattivante Tech-Deck Face e al caratteristico paraurti anteriore'', dice Karl Neuhold, Head of Exterior Design di Škoda Auto. ''Il lettering Škoda sul cofano è un altro tratto caratteristico della nostra nuovissima auto 100% elettrica, con i numerosi accenti in Unique Dark Chrome a completarne il look. Grazie alla ampia autonomia e allo stile robusto della carrozzeria, Elroq sarà il compagno perfetto per gli esploratori del quotidiano nelle avventure all’aria aperta, mentre le dimensioni compatte lo renderanno ideale anche per la guida urbana”. Qui l'approfondimento su Skoda Elroq con versioni e caratteristiche.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 09/09/2024