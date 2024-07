In arrivo nuovo Elroq: il SUV elettrico che mancava nella galassia Skoda

Numeri alla mano, i SUV di segmento C sono fra i più apprezzati e venduti ai quattro angoli d’Europa, Italia compresa. In questa fascia di mercato sono tante le proposte, anche con modelli 100% elettrici e proprio con questa motorizzazione “green” sta per arrivare una nuova proposta da Skoda. Il nuovo modello, che si chiama Elroq, è uno sport utility intorno ai 4,5 metyri e il primo modello Skoda ad adottare l’inedito design Modern Solid del brand. Di fatto, condivide gran parte della sua tecnologia con Enyaq e le vendite dovrebbero iniziare alla fine di quest'anno.

Skoda Elroq: in arrivo il nuovo SUV elettrico della casa cecaUNO STILE TUTTO NUOVO Le foto che vediamo insieme, pubblicate da Skoda, ce lo mostrano con una mimetica verde e nera che ci lascia intuire forme e proporzioni. La parte anteriore include una piccola griglia, mentre un logo Skoda si trova sulla parte più bassa del paraurti. La mimetizzazione nasconde alla vista alcuni dei dettagli, ma possiamo vedere che la forma dell’avantreno è piuttosto spigolosa e incorpora un paio di fari molto affilati con il motivo a “quattro occhi”. Di profilo spiccano gli sbalzi molto ridotti, la linea di cintura pronunciata e i tratti sinuosi che corrono lungo la base delle portiere. Skoda afferma che la Elroq sarà equipaggiata con ruote ''ottimizzate aerodinamicamente'' disponibili in misure che vanno da 19 a 20 pollici e contribuiscono a ottenere un Cx complessivo di 0,26.

Skoda Elroq: design in funzione dell'aerodinamicaAMPIA GAMMA DI POTENZE E AUTONOMIA Questo è il terzo modello Skoda basato sulla piattaforma MEB del gruppo VW e la casa ceca ha messo a preventivo le versioni Elroq 50, 60, 85 e 85x. Il modello di attacco monta una batteria da 55 kWh con un motore elettrico da 170 CV ​​(125 kW) sull'asse posteriore, mentre l'Elroq 60 è stato dotato di un pacco batteria più grande da 63 kWh e un motore da 204 CV (150 kW), sempre sulle ruote posteriori. Le versioni 85 e 85x montano entrambi un pacco da 82 kWh. La Elroq 85 standard lo abbina a un motore posteriore da 286 CV (210 kW), mentre la 85x aggiunge una piccola unità sull'asse anteriore, per un totale di 299 CV (220 kW) e sfruttare la trazione integrale. Le versioni di attacco raggiungono una velocità massima di 160 km/h, le due più performanti si spingono fino a 180 km/h. Skoda promette un'autonomia di oltre 560 km per entrambe le versioni.

Skoda Elroq: potenza da 170 a 299 CV e trazione anteriore o integraleRICARICA SUPER RAPIDA PER I MODELLI TOP Tutte le Elroq supportano la ricarica rapida DC, sebbene solo i modelli 85 e 85x offrano una ricarica da 175 kW. Skoda afferma che tutti i modelli possono rigenerare dal 10 all'80% in meno di 28 minuti tramite un caricabatterie DC. Tutti i modelli caricano fino a 11 kW tramite un caricabatterie AC. Infine, gli ingegneri Skoda hanno equipaggiato il nuovo SUV elettrico con un sistema di assistenza alla guida, il Remote Parking e fino a nove airbag. Purtroppo, mentre sono state pubblicate numerose foto dall’esterno, non compare neanche un’immagine dell'abitacolo. Tuttavia, la casa automobilistica afferma che gli interni includeranno molti vani portaoggetti, ben 470 litri di volume nel bagagliaio e fino a 1.580 litri con i sedili posteriori ripiegati. La gestione completa della Elroq potrà avvenire anche da remoto grazie all'app MySkoda.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/07/2024