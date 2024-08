Skoda Superb, debutta l'allestimento Sportline

Per Skoda Superb Wagon debutta il nuovo allestimento Sportline, dalla connotazione ovviamente più sportiva: tanto per finiture e interni quanto per le caratteristiche di guida. Quanto ai motori, c'è solo l'imbarazzo della scelta, visto che il nuovo ''trim'', come lo chiamano gli inglesi, è proposto su tutta la gamma (tutte le informazioni nella nostra prova).

Skoda Superb Sportline, il posteriore

Skoda Superb Sportline la distingui a colpo d'occhio per i dettagli esterni in nero lucido, inclusi la cornice della calandra, i telai dei finestrini, le calotte degli specchietti retrovisori, le modanature del paraurti anteriore, le barre sul tetto e la scritta Skoda sul portellone posteriore. Monta di serie cerchi aerodinamici Vela da 18 pollici lucidi antracite con coperture Aero nero opaco. I fari a matrice di LED e le luci posteriori a LED con indicatori animati sono di serie. Il nuovo allestimento include anche un inserto sul diffusore posteriore rifinito in nero lucido e il portellone elettrico con Virtual Pedal per l'apertura senza mani.

Skoda Superb Sportline, gli interni

Gli interni sono proposti in due varianti, che Skoda chiama Design Selection. Entrambe includono sedili sportivi anteriori riscaldati con appoggiatesta integrati e lunghezza dei cuscini regolabile manualmente. La versione di serie in Suedia Sport include sedili anteriori ergonomici completamente regolabili elettricamente con funzione di massaggio rivestiti in un misto di similpelle e scamosciato. La Design Selection Suite Sport opzionale offre sedili sportivi anteriori in pelle traforata ergonomici certificati AGR, con ventilazione, massaggio e funzione Smart Comfort Entry che li fa arretrare per facilitare l'accesso a bordo. Il rivestimento del tetto è sempre in colore nero, con elementi decorativi a effetto carbonio sul cruscotto e nei pannelli porta. La pedaliera è in acciaio inox e il volante è sportivo multifunzione a tre razze, con cuciture nere e stemma Sportline. La dotazione di serie include anche il Virtual Cockpit da 10 pollici e uno schermo di infotainment da 13 pollici, oltre all’illuminazione ambientale a LED.

Skoda Superb Sportline, i sedili

La Superb Sportline offre inoltre una dotazione ampliata che migliora il comfort di marcia, come il sistema KESSY Advanced, che include una nuova funzione di blocco e sblocco automatico e l’illuminazione a incasso per le maniglie esterne delle portiere. I vetri posteriori laterali oscurati (SunSet) riducono il surriscaldamento in estate e il vetro stratificato dei finestrini laterali acustici anteriori e posteriori riduce il livello della rumorosità del veicolo. Il telaio sportivo ribassato di 15 mm e lo sterzo progressivo sono di serie, per una guida più dinamica, mentre il controllo elettronico degli ammortizzatori DCC Sport è disponibile in opzione. Nuova Škoda Superb Sportline sarà disponibile in Italia nel corso dell’autunno, prezzi e dotazioni per il nostro mercato saranno comunicati successivamente.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/08/2024