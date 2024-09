Audi Q6 e-tron: sin qui abbiamo scherzato. È vera svolta? Prova video

L'argomento lo si può affrontare da due prospettive differenti. Nel senso che si può parlare di Q6 e-tron, fingendo che un'elettrica non sia legata a doppio filo (o a doppio cavo) con l'ecosistema nel quale dovrà abitare. Ma che si può parlare di Q6 e-tron anche come un piccolo grande ingranaggio da inserire in quel contesto, il mercato dell'auto elettrica, che ancora manifesta tutti i propri limiti. Poiché la situazione è quella di una prima presa di contatto, qui ci limitiamo a recensire Audi Q6 e-tron sganciandola, per un momento, dal mondo reale. E in questo modo, stanne certo, Audi Q6 e-tron ne esce come un prodotto semplicemente eccezionale. Per tutti gli (eventuali) inconvenienti quotidiani intrinsechi al possesso di un prodotto che funziona '' a pile'' (consumi inclusi), appuntamento a un contenuto successivo. A quando cioè con l'auto convivremo per qualche giorno di seguito. Ora, clicca Play sulla foto di cover per il video del nostro test drive... preliminare. Com'è andata? Beh, uno spasso. Pioggerella a parte.



Audi Q6 e-tron, l'elettrico cambia registro

L'auto è già in concessionaria e le sue caratteristiche tecnico-artistiche sono ben note. Almeno, sono note a quella nicchia di clienti che è già pronta all'esperienza di un SUV che è 100% Audi sotto ogni profilo, ma che non emette più alcun suono, che non sia quel sibilo prodotto da un motore elettrico. O da due, in caso di configurazione bi-motore ''quattro'': è il caso dell'Audi Q6 del video.

Audi fino al midollo. Ma senza un motore termico

VISTO DA FUORI In estrema sintesi: Q6 e-tron è il primo SUV elettrico ''nativo'' Audi (piattaforma PPE in comune con Porsche Macan EV), è un SUV elettrico di 4 metri e 77 di lunghezza (vedi scheda tecnica per tutte le misure), è un SUV elettrico che infine è forse il più riuscito tra tutti i modelli della serie ''Q'' mai disegnati a Ingolstadt. Possente, ma armonioso. Scultoreo, ma non aggressivo. Siamo onesti, non può non piacere.

Il look è indovinato, voi che ne pensate?

ABITATO DA DENTRO Il punto di vista migliore dal quale apprezzare i progressi rispetto ai SUV dei Quattro Anelli di edizione precedente è forse il punto di vista del sedile guida. Alta qualità di materiali e finiture, certo, ma soprattutto un'integrazione tra pannelli fisici e accessori tecnologici che appare quanto di più indovinato sia da un punto di vista architettonico, sia funzionale. Col super display curvo panoramico che avvolge il guidatore, stabilire confidenza è un processo automatico. E se l'ospite a fianco si sentisse escluso, c'è il terzo display (che è un optional, ma ci faremmo più di un pensierino). L'infotainment Android Automotive con assistente vocale ''powered by ChatGPT''? Funziona bene, salvo risultare un po'... invadente: se pronunci il vocabolo ''Audi'', si sente chiamato in causa anche a sproposito. Spazio in abbondanza sia per le persone (passo di 2,89 metri), sia per bagagli ingombranti (526 litri di vano bagagli posteriore, 64 litri di frunk anteriore). Viaggi largo, eccome.

''Palcoscenico digitale'': gli interni

Risolto il problema della piattaforma ad hoc, cioè non più una piattaforma termica adattata a un'elettrica come nel caso di Q4 e-tron e di Q8 e-tron (per non parlare dell'archetipo Audi e-tron quattro), i Quattro Anelli possono tornare ad occuparsi di ciò che riesce loro meglio. Confezionare belle auto, ma soprattutto auto belle da guidare. Per usare un francesismo, Q6 e non è un peso mosca (2 tonnellate e 2 abbondanti, in base al motopropulsore), tuttavia scivola sull'asfalto con disinvoltura sorprendente. Manifesta un'indole sportiva o compiacente, a seconda del registro di guida e delle condizioni della strada. Merito delle nuove sospensioni con smorzamento passivo a due stadi (di serie), le cui proprietà vengono persino amplificate se si opta per le sospensioni pneumatiche attive. Cinque programmi di guida, c'è anche l'off-road mode, se proprio Audi Q6 e-tron la vogliamo trattare male.

Abile su strada e in fuoristrada

50 SFUMATORE DI COMFORT Di serie anche lo sterzo progressivo: demoltiplicazione e servoassistenza completamente variabili, resistenza del volante sempre coordinata al contesto di guida. Insomma, qualunque sia la motorizzazione (dai 292 CV di Q6 e-tron ''basic'' ai 517 CV di SQ6 e-tron) e il conseguente schema di trazione (posteriore o integrale ''quattro'', come l'esemplare della prova), impressiona quanto l'esperienza coniughi le frequenze sportive che ci si aspetta da un prodotto Audi, a un comfort sempre e comunque di standard elevati. Vibrazioni, acustica, neutralizzazione delle asperità stradali. Comfort emotivo: autonomia notevole (oltre 640 km in configurazione Q6 e-tron Performance), ricarica super veloce (10 minuti di attesa per recuperare 260 km, benché solo da colonnina da 270 kW). Infine, sicurezza percepita: elettronica equilibrio delle masse, frenata rigenerativa intelligente.

Ricarica ultra-veloce

VERDETTO (PRELIMINARE)

In sé e per sé, Q6 e-tron davvero manifesta un passo avanti. Non è marketing. Che non sia regalata (si parte da 67.800 euro, ma la versione long range con batteria da 100 kWh attacca a 73.300 euro, mentre per SQ6 e-tron servono 97.200 euro) e che la rete di ricarica in Italia sia quella che è, beh questa è un'altra storia. Che oggi, almeno oggi, non fa parte dei nostri pensieri.

Audi Q6 e-tron: piacere, si guida

AUDI Q6 e-tron QUATTRO

Lunghezza 4.771 mm Larghezza 1.939 mm Altezza 1.685 mm Passo 2.889 mm Peso a vuoto 2.325 kg Bagagliaio 526 - 1.529 litri (post.) + 64 litri (ant.) Motore elettrico sincrono post. + elettrico asincrono ant. Potenza di sistema 387 CV Coppia di sistema 580 Nm Cambio assente Trazione integrale ''quattro'' elettrica Velocità massima 210 km/h (autolimitata) Acc. 0-100 km/h 5,9 sec. Consumo (WTLP combinato) 17,0 - 19,6 kWh/100 km Autonomia (WLTP) 540 - 625 km Ricarica batterie 10-80% in 21 minuti (DC 270 kW) Prezzo da 79.500 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/09/2024