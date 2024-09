Nuova Audi RS6 e-tron: anche sulla wagon si scatenano gli "elettro-cavalli"

L'Audi RS6 è pronta a entrare nella sua era 100% elettrica poiché la versione con motore convenzionale è stata rinominata RS7 in ossequio all’inedita nomenclatura adottata dalla casa di Ingolstadt. La nuovissima RS6 e-tron dovrebbe debuttare l'anno prossimo e questa volta abbiamo avvistato un prototipo camuffato ma con carrozzeria Avant, che mette in mostra il suo design specifico RS. Questa prima apparizione dell'Audi RS6 e-tron station wagon arriva circa cinque mesi dopo che abbiamo visto per la prima volta i prototipi della variante Sportback. Ma desso veniamo alla supersportiva BEV in versione familiare.

NUova Audi RS6 Avant: i prototipi della wagon sportiva a batterie durante i collaudiUN LOOK TUTTO MUSCOLI I più attenti noteranno che la RS6 e-tron SW condivide i paraurti anteriore e posteriore belli muscolosi con la Sportback, distinguendo i modelli di punta del reparto sportivo Audi dal resto della gamma A6 e-tron. Ma troviamo anche prese d'aria specifiche RS nella zona anteriore e il diffusore di grandi dimensioni nella parte posteriore. Non è chiaro se la versione RS abbia parafanghi più larghi rispetto alla normale A6 e-tron Avant, ma molto probabilmente avrà carreggiate allargate, oltre a ruote e pneumatici di maggiori dimensioni. È anche lecito supporre che la RS6 e-tron avrà un assetto ribassato e più sportivo, oltre a freni più performanti.

NUova Audi RS6 Avant: una supersportiva BEV con powertrain da quasi 820 CVPIATTAFORMA CONDIVISA E CV IN ABBONDANZA Come l'intera gamma A6 e-tron, la RS6 è basata sull'architettura Premium Platform Electric (PPE), sviluppata in collaborazione con Porsche. E anche se in Audi tengono le bocche cucite, il nuovo modello dovrebbe, come minimo, raggiungere i 630 CV dell'attuale RS6 Avant Performance con il V8 4.0 biturbo-benzina, ma sembra che la RS6 e-tron possa raggiungere addirittra 816 CV di potenza massima, distribuiti su tutte e quattro le ruote. Ciò rappresenta un notevole aumento rispetto alla potenza di picco della S6 e-tron che è di 551 CV con la modalità launch control attivata. Per quanto riguarda la batteria, sembra che in Audi abbiano scelto un’unità da 100 kWh (94,4 kWh netti), che è buona per un'autonomia fino a circa 750 km nelle versioni meno performanti dei modelli di casa; quindi, è molto probabile una leggera riduzione per la RS6. La batteria da 800 V supporta la ricarica rapida fino a 270 kW se collegata a un caricabatterie CC compatibile. Infine, si prevede che la gamma Audi RS6 e-tron debutterà nel 2025, mentre le vendite inizieranno nella seconda metà dell'anno. Ne sapremo di più tra qualche mese.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/09/2024