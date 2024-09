Nuova Audi A6 e-tron, prezzi a confronto (con la "vecchia" A6)

Un parallelismo è senz'altro uno dei primi pensieri che salteranno alla mente ai proprietari o agli aspiranti tali di Audi A6, un nome che dell'universo Audi è vera e propria istituzione. Un parallelismo sia in termini di design e contenuti tecnologici (e in ambedue i casi, a nostro modesto avviso, vince a mani basse la nuova generazione), ma un parallelismo pure in termini di prezzi rispetto alla precedente A6, visto che la propulsione elettrica ha abituato il pubblico a cifre sensibilmente superiori. Nuove Audi A6 e-tron Sportback (berlina/fastback) e nuova Audi A6 e-tron Avant (station wagon), a prima vista, non fanno eccezione. Appunto: a prima vista.

Nuove Audi A6 e-tron Avant e Sportback, inizia l'era elettrica

ENTRY LEVEL Ordinabili da fine settembre 2024 e in concessionaria dal primo trimestre 2025, le prime due espressioni della nuova piattaforma PPE ad altezza standard (dopo il SUV Audi Q6 e-tron) costano rispettivamente (a partire da) 74.500 euro e 77.000 euro. Per un differenziale di +15.000 euro per entrambe le carrozzerie, rispetto a prima. Questo per ciò che riguarda le entry level. Ed è qui che sono d'obbligo una considerazione o due.

Audi A6 e-tron Avant

AD ARMI PARI Semplifichiamo e limitiamoci ai valori di potenza. In attesa di possibili future edizioni più economiche, al momento la gamma Audi A6 e-tron parte con la versione Performance: motore elettrico singolo, trazione posteriore, potenza massima di 381 CV. Un ordine di grandezza, quindi, piuttosto vicino (ma superiore) ai 340 CV della precedente A6 55 TFSI ultra quattro S tronic con motore 6 cilindri 3,0 litri turbo benzina mild hybrid (che in carrozzeria berlina partiva da 74.700 euro), o ai 367 CV di ''vecchia'' A6 55 TFSI e quattro S tronic con turbo benzina 2,0 litri plug-in hybrid (da 80.050 euro), oppure ancora ai 344 CV di S6 TDI quattro tiptronic, col suo turbodiesel da 3,0 litri (da 88.600 euro). Tutto ciò per dire che a prestazioni simili corrisponde ora un prezzo inferiore (diamo a Cesare...).

Audi A6 e-tron Sportback

ELTTRICAMENTE PARLANDO Si osserverà che il gap in termini di autonomia e di tempi di ''rifornimento'' è invece piuttosto marcato. Vero, ma soltanto fino a un certo punto. La batteria da 100 kWh di nuova Audi A6 e-tron promette un'indipendenza energetica (WLTP) di 756 km (Sportback) o 720 km (Avant). Che se ci pensi, non è poco. A proposito di ricarica: purché da colonnine ad elevata potenza (minimo 270 kW), la batteria colma il divario 10-80% del suo contenuto in soli 21 minuti (o 310 km in 10 minuti). Audi parla orgogliosamente di passi avanti verso l''equivalenza tecnologica'', l'augurio è che la rete italiana di stazioni di ricarica HPC (High Power Charging) cresca allo stesso ritmo col quale cresce la velocità della ricarica dei veicoli Audi (altrimenti, i progressi Audi rimangono solo sulla carta). Stop coi ''confronti impossibili'', due righe ora su nuova Audi S6 e-tron, quella ''cattiva''.

Audi S6 e-tron Avant

S6 E-TRON Equipaggiate di sistema bi-motore e quindi di trazione quattro elettrica, Audi S6 e-tron Sportback e Audi S6 e-tron Avant partono rispettivamente da 99.500 euro e 102.000 euro. Si viaggia attorno ai ''cento cappa'', ma hai a disposizione qualcosa come 551 CV. L'autonomia, invece, è inferiore: nell'ordine, 675 km (Sportback) e 647 km (Avant).

Nuova Audi A6 e-tron, gli interni

CAR CONFIGURATOR Audi A6 e-tron è proposta nelle versioni Business, Business Advanced (+3.500 euro) ed S line edition (+4.500 euro). Sin dal primo livello di allestimento sono incluse, in aggiunta all’Audi virtual cockpit plus e al display curvo MMI con tecnologia OLED, dotazioni quali l’infotainment MMI experience Plus con navigazione MMI plus con MMI touch, il clima automatico a tre zone, l’Audi phone box per la ricarica induttiva dello smartphone e la smartphone interface che trasferisce l’ambiente Apple Car Play o Android Auto sul display dell’auto e integra l’app store in vettura. Completano l’allestimento d’ingresso la retrocamera e i cerchi in lega da 19 pollici. La versione S line, top di gamma, si fregia di serie dell’estetica dedicata, dello schermo del passeggero anteriore, dei proiettori a LED Audi Matrix, dei cerchi in lega da 20 pollici e del pacchetto ADAS completo. Degno di nota il pack Tech PRO (7.700 euro) che racchiude la summa delle dotazioni tecniche e digitali della vettura. Da par suo, Audi S6 e-tron è disponibile nelle versioni S6 e Sport Attitude (+6.500 euro) e si avvale di serie della caratterizzazione estetica S, delle sospensioni pneumatiche adattive dalla taratura specifica, del volante e dei sedili sportivi nonché dei cerchi in lega da 20 pollici. Dulcis in fundo, i proiettori a LED Audi Matrix, i gruppi ottici posteriori OLED e lo schermo del passeggero anteriore. Buona configurazione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/09/2024